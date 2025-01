Czarny czosnek: to żadna nowość

Wiele osób może zadziwić widok czarnego czosnku, ale w dalekiej Azji, czyli w Japonii czy Korei Południowej, jest od dawna doskonale znany. Trzeba również podkreślić jedno: nie jest to odmiana tego aromatycznego warzywa, ale jego ząbki poddawane są po prostu specyficznej fermentacji. W jej wyniku czosnek staje się brunatny, a wręcz czarny. Okazuje się, że dzięki temu procesowi zmienia się nie tylko barwa, ale też jego smak. W zamian dość ostrego i nie do końca pożądanego, staje się słodszy, z delikatną nutą przypominającą lukrecję. Czarny czosnek może być jedzony bez obaw, ponieważ nie wpływa na nasz zapach skóry, czy oddech, ale trzeba podkreślić ponadto jedno: jest o wiele zdrowszy niż ten, który znamy ze sklepów albo z ogródka.

Fermentowane produkty są jak złoto

To żadna tajemnica, że fermentowane warzywa są zdrowe. Kiszone ogórki i kapusta dawniej ratowały nas wtedy, gdy dostęp do świeżych produktów był utrudniony. Czarny czosnek nie jest tutaj wyjątkiem. Podobnie jak w jego surowym odpowiedniku substancjami czynnymi, które wpływają na prozdrowotne działanie, są pochodne siarki. Jak wiadomo, to właśnie ten pierwiastek ma działanie bakteriobójcze, dlatego jest zaliczany do naturalnych antybiotyków, co może być nieocenione wtedy, kiedy trapią nas infekcje. Ale nie tylko siarka jest cenna w czarnym czosnku, ponieważ warzywo oferuje o wiele więcej. Okazuje się, że zawiera aż 18 aminokwasów, które dla zachowania pełni zdrowia są kluczowe.

Dlaczego warto jeść czarny czosnek?

Skoro wiemy już, że czarny czosnek jest zdrowy, warto poznać korzyści, jakie przynosi zjadanie tego rarytasu. Oprócz działania antybakteryjnego, warzywo w takiej postaci doskonale wpływa na układ krążenia. Nie tylko poprawia działanie serca, ale także uszczelnia naczynia krwionośne, co przekłada się na normalizację ciśnienia tętniczego krwi. Do tego czarny czosnek może również redukować poziom cholesterolu, co pomaga zminimalizować ryzyko wystąpienia miażdżycy, ale także zawału bądź udaru serca.

Czarny czosnek jest również obfity w przeciwutleniacze, które są dobre w prewencji chorób cywilizacyjnych. Ponadto to właśnie one pomagają rozprawiać się z wolnymi rodnikami odpowiedzialnymi za przedwczesne starzenie się na komórki organizmu. Ponadto czarny czosnek i antyoksydanty pomagają pozbywać się toksyn, a to przynosi ulgę nerkom i wątrobie. Jedzenie czarnego czosnku również reguluje pracę układu pokarmowego, poprawia procesy trawienia oraz zmniejsza występowanie stanów zapalnych.

Jak jeść czarny czosnek? Możliwości jest bez liku

Jeśli udało nam się nabyć gdzieś czarny czosnek, to nie trzeba specjalnie zastanawiać się, jak z niego korzystać. W celach kulinarnych może być używany dokładnie tak samo, jak jego surowy odpowiednik. Korzyścią czarnego czosnku jest to, że ma bardziej przyjemny smak i nie jest tak ostry, dlatego może być dodawany do zup, sosów, past kanapkowych, sałatek i wielu innych rzeczy.

Na czarny czosnek również trzeba uważać. Podobnie, jak wiele innych produktów, może wzmagać alergie pokarmowe, ale także wpływać na krzepliwość krwi. Stosowanie czarnego czosnku powinno być skonsultowane z lekarzem, jeśli cierpimy z powodów przewlekłych schorzeń. Fermentowane warzywo może wchodzić w interakcje z lekami: wzmacniać lub osłabiać ich działanie.