Baran

Marzec tego roku będzie dla zodiakalnego Barana miesiącem wyjątkowym. Wszystkie drzwi będą stały dla niego otworem, nie będzie zadań niewykonalnych, wyzwań, którym mógłby nie sprostać. Barania wytrwałość i upartość, połączona ze zdolnością logicznego myślenia sprawią, że osiągnie wszystko, co sobie założy.

Złoty czas, ale nie dla wszystkich. Sprawdź, co przepowiedziała wróżka Anne na najbliższe dni

Powieś przy drzwiach i zobacz, jak działają. Mówią, że mają wyjątkową moc

Te znaki zodiaku czeka w marcu deszcz pieniędzy. Zapowiada się luksus!

Karty na 2 marca. Wróżka Diana stawia tarota wszystkim znakom zodiaku Prawdziwa rewolucja zacznie się w połowie miesiąca - Baran zacznie poszerzać swoją wiedzę i... krąg znajomych, którzy przydadzą mu się w jego licznych "biznesach". Koniec miesiąca przyniesie mu natomiast szczęście w miłości - skłóceni kochankowie dojdą wreszcie do porozumienia, znudzeni sobą małżonkowie na nowo odkryją namiętność, a single... wreszcie się zakochają! Kruche i słabe związki nie przetrwają jednak tej próby - Baran, który nie będzie już widział szans na ratowanie relacji, zostawi ją daleko w tyle i ruszy dalej w poszukiwaniu szczęścia.

Rak

Marzec będzie też wyjątkowy dla Raka. Ostatni rok dał się temu zodiakowi mocno we znaki, pierwsze miesiące tego roku również go nie rozpieszczały. Na szczęście, pukająca do drzwi wiosna przyniesie powiew optymizmu i radości. Ostatnie dni marca będą swoistą nagrodą za trudy ostatnich lat - nagle wszystko zacznie się układać, a w życiu Raka pojawi się nawet perspektywa przeprowadzki i rozpoczęcia wszystkiego na nowo, w nowym miejscu i z dala od złych wspomnień.

Reklama

Pod koniec miesiąca Rak może też otrzymać kuszącą ofertę od byłego kolegi lub przyjaciela - prawdopodobnie też wiązać się ona będzie z przeprowadzką lub przynajmniej daleką podróżą.

Sprawdź również: Znaki zodiaku, które w marcu powinny uważać na to, co mówią. Tak unikną kłopotów

Zdjęcie Wszystko o znakach zodiaku / 123RF/PICSEL

Ryby

Smutne i skore do refleksji Ryby, w marcu odnajdą wreszcie radość, a nawet optymizm. Zakorzenione głęboko w tym znaku zodiaku lęki i kompleksy znikną, a skromne z natury Ryby uwierzą w swoją siłę i zapragną od życia więcej i więcej. Możliwe, że z dnia na dzień spakują walizki i ruszą w podróż życia.

Wiosna przegoni melancholię i przygnębienie, a zajęte i "rozrywane" nagle Ryby nie będą mieć czasu na smutne myśli. Wiosna 2024 roku zostanie w pamięci Ryb na zawsze - to teraz będą one w stanie dokonać rzeczy wielkich i naprawdę odmienić swoje życie.

Zobacz również: To będzie ich szczęśliwy czas. Te znaki zodiaku czeka wiosną niespodzianka