Równonoc a przesilenie wiosenne. Jaka jest różnica?

Przesilenie wiosenne i równonoc wiosenna to dwa powiązane, ale nieco odmienne zjawiska astronomiczne, które mają miejsce w okolicach 20-21 marca każdego roku.

Równonoc wiosenna to moment, w którym Słońce znajduje się dokładnie nad równikiem ziemskim, co powoduje, że dzień i noc na całej planecie trwają mniej więcej tyle samo - około 12 godzin. To wydarzenie symbolizuje początek astronomicznej wiosny na półkuli północnej i astronomicznej jesieni na półkuli południowej.

Z kolei przesilenie to ogólnie termin odnoszący się do momentu, w którym dzień lub noc osiąga swoją maksymalną, lub minimalną długość w danym roku (np. przesilenie letnie i zimowe). W kontekście wiosny "przesilenie wiosenne" bywa potocznie używane jako synonim równonocy wiosennej, choć nie jest to precyzyjne określenie. Prawidłowa nazwa dla tego zjawiska to właśnie równonoc wiosenna.

Zjawiska te mają kilka kontekstów od astronomicznego, przez kalendarzowy, aż po astrologiczny. To właśnie w astrologii jest to czas, gdy Słońce wchodzi w znak Barana, co rozpoczyna nowy astrologiczny rok i przynosi energię zmian, odnowy i działania.

Trzy znaki zodiaku odczują przesilenie najmocniej. Co przyniesie im wiosna?

Pierwszym znakiem, który w astrologicznym świecie z pewnością odczuje nadejście wiosny, będzie Baran. Dla Baranów przesilenie wiosenne to czas odrodzenia i intensywnego przypływu energii. W 2025 roku poczują się wyjątkowo zmotywowane do realizacji swoich celów.

Ich naturalna skłonność do podejmowania inicjatywy, działania z pełną mocą i znanym im dobrze "wewnętrznym ogniem", zostanie dodatkowo wzmocniona przez energię Kosmosu, co pozwoli im na skuteczne działanie i osiąganie sukcesów.

Co przyniesie w astrologii równonoc wiosenna? 123RF/PICSEL

Energię wiosny odczują także Raki. To będzie dla nich okres wyzwań. W 2025 roku delikatne i wrażliwe Raki mogą doświadczać spadku energii i motywacji, co wpłynie na ich codzienne funkcjonowanie.

Właśnie w tym czasie powinny o siebie szczególnie dbać, poświęcając więcej uwagi regeneracji i odpoczynkowi, aby odzyskać równowagę i siły na nadchodzące miesiące. Przyda się wówczas medytacja i relaksujący weekend poza miastem.

Ostatnim znakiem zodiaku, na który wpłynie moc przesilenia wiosennego będzie Skorpion. Ten znak zodiaku w 2025 roku doświadczy głębokich przemian w życiu osobistym.

Wiosenne zaćmienia Księżyca i Słońca wpłyną na ich relacje, skłaniając do refleksji nad własnymi emocjami i potrzebami. To doskonały moment na pracę nad sobą i otwarcie się na nowe doświadczenia, które mogą przynieść trwałe zmiany w ich podejściu do związków i uczuć.

