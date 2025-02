Włóż do portfela zamiast rybiej łuski. Pieniądze będą się ciebie trzymać

W tradycji panującej w Polsce, łuska wigilijnego karpia noszona w portfelu przez cały rok, aż do następnych świąt, ma przynieść nam bogactwo i sprawić, że w portfelu nigdy nie zabraknie pieniędzy. Okazuje się, że w wierzeniach nie tylko rybia łuska przyciąga pieniądze, ale coś jeszcze, co możemy nabyć przez cały rok, nie czekając do grudnia. Magicznym talizmanem ma być... bursztyn.