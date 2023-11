Spis treści: 01 Te znaki zodiaku nie znoszą zimy

02 Im zima nie straszna – znaki zodiaku, które będą pełne energii

Te znaki zodiaku nie znoszą zimy

Bliźnięta (21.05 - 22.06)

Bliźnięta cenią sobie dużą ilość słońca i długie dni. Z tego powodu zima jest przez nich tak nielubianą porą roku. Za każdym razem wprowadza je to w senny klimat. Zaczyna dopadać je lenistwo, które zazwyczaj jest do nich niepodobne. Nie służy im wówczas wczesne wstawanie, już nie mówiąc o powrocie do domu po godzinie 16. Jedynym ratunkiem podczas zimy dla Bliźniąt są słoneczne dni, które dodają im energii do działania.

Reklama

Lew (23.07 - 22.08)

Zodiakalne Lwy nie znoszą panujących zimą niskich temperatur. Do życia napędza je słońce i ciepło, czego już niedługo nie doświadczymy. Od listopada aż do pierwszych wiosennych dni najchętniej nie wychodziłyby spod ciepłego koca lub pierzyny. Nie oczekujmy więc od niego chętnego wychodzenia do ludzi czy dobrego humoru z rana w pracy.

Panna (23.08 - 22.09)

Panna zimę zniesie wyjątkowo źle, a pokaże to swoją ciągłą irytacją. Początkowo będzie się starała znosić niedogodne warunki i nie narzekać, jednak z czasem zbierze to w sobie i wybuchnie. Z tego względu lepiej w tym czasie nie zadzierać z osobami spod tego znaku. Wdanie się z nimi w konflikt może skończyć się naprawdę źle.

Sprawdź swój horoskop dzienny

Im zima nie straszna – znaki zodiaku, które będą pełne energii

Byk (20.04 - 20.05)

Osoby spod znaku Byka świetnie odnajdują się w zimowych klimatach. Niestraszne im ciemności za oknem czy zimno. Dla nich to idealna okazja do sprawiania sobie ulubionych przyjemności. Cieszą się, że w końcu mają okazję do założenia ukochanego swetra, wypicia ciepłej herbaty czy grzańca. Przy tym z radością oddadzą się książce i filmom. Tak spędzany wolny czas skutecznie dodaje im energii.

Rak (21.06 - 22.07)

Raki cieszą się zimą i bardzo dobrze ją zniosą, bo oznacza to dla nich ukochane Święta Bożego Narodzenia. Oczekiwanie na spotkanie z rodziną i wspólnie spędzony czas przyćmiewa mu złe warunki panujące na zewnątrz. To czas, którego wyczekują z utęsknieniem i nie zważają na nic innego. Wciągają się w szał zakupowy prezentów dla bliskich i szykowanie pysznych potraw na wigilijny stół.

Zdjęcie Raki cieszą się zimą i bardzo dobrze ją zniosą, bo oznacza to dla nich ukochane Święta Bożego Narodzenia / 123RF/PICSEL

Koziorożec (22.12 - 19.01)

Koziorożce to twarde charaktery, które nastawione są na pracę i sukces. Zima nie jest czymś, co mogłoby im przeszkodzić w osiągnięciu celu. Ich determinacja jest ponad zimnem i niekończącą się ciemnością. Dostosowują się do zmiany warunków i rozkładają swoją energię najlepiej, jak potrafią. Dzięki temu zimą Koziorożce nie będą cierpieć z powodu zmęczenia czy lenistwa.

Zobacz również:

Nie tylko świąteczna premia. Te znaki zodiaku czeka zastrzyk gotówki w grudniu

Astrolodzy są jednogłośni. Nadchodzą wielkie zmiany i życiowe wstrząsy. Ostrzeżenie dla jednego znaku zodiaku

Przepowiednia na 2024 rok. Ten znak zodiaku ma powody do zadowolenia