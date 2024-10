Który z bukietów przyciąga cię najbardziej? Wybierz intuicyjnie - odpowiedź wiele zdradzi o twojej osobowości.

Wybrałaś bukiet czerwonych róż?

Róże - symbol miłości, namiętności, piękna, elegancji.

Czerwone róże to jedne z najbardziej znanych symboli miłości romantycznej INTERIA.PL

Jeśli twój wybór padł właśnie na bukiet z tych kwiatów, oznacza to, że jesteś osobą romantyczną. Cenisz sobie głębokie relacje. Z łatwością się w nie angażujesz i dbasz o to, aby przetrwały jak najdłużej. Można ci zaufać, czuć się przy tobie bezpiecznie, zawsze liczyć na wsparcie. Jesteś osobą, dla której przyjaźń, miłość, szacunek, zrozumienie - to podstawy. W każdym znajdziesz piękno i potrafisz je wydobyć. Jesteś odbierana jako kobieta silna i empatyczna. Twoja wrażliwość, chociaż czasami bywa osłabiająca, to skarb, który powinnaś pielęgnować.

Róże są kwiatami o wyrafinowanym wyglądzie. Osoby, które je wybierają, często kierują się w stronę klasyki i stylu. Dla nich ważny jest każdy detal.

Twój wybór padł na astry?

Astry symbolizują pozytywne podejście do życia INTERIA.PL

Astry symbolizują pozytywne podejście do życia, entuzjazm i radość. Są kojarzone również z mądrością. Jeśli wybrałaś właśnie ten soczyście kolorowy bukiet, jesteś osobą towarzyską i radosną. Bije od ciebie pozytywną energią, która przyciąga tylko dobrych ludzi. Lubisz dzielić się szczęściem i dobrem. Jesteś kobietą wytrwałą, zdeterminowaną i zmotywowaną do osiągnięcia tego, co sobie wymarzy. Nie lubisz nawet zapachu nudy. Z natury dążysz do samorealizacji. Cenisz sobie w życiu wolność. Wszystkie życiowe decyzje podejmujesz tylko w zgodzie ze swoimi wartościami.

Z bukietu lawendy ucieszyłabyś się najbardziej?

Lawenda kojarzy się z wyciszeniem i ukojenie INTERIA.PL

Spokój i ukojenie. Tego w życiu szukasz.

Wiesz, że tylko wtedy jesteś w stanie osiągnąć wiele. Twoimi głównymi hasłami są: harmonia i równowaga. Wyznajesz zasady, które doprowadzają do tego i starasz się też zarażać nimi innych. Nie szukasz atencji, cenisz prostotę i naturalność. Nie robisz nic na siłę, nie tracisz czasu na zbędne rozmowy, unikasz złych wibracji i toksycznych relacji. Masz to coś, czego inni chcieliby się od ciebie nauczyć, potrafisz słuchać swojego wnętrza i kierować się intuicją, a ta prawie nigdy cię nie zawodzi. Często czujesz, widzisz, słyszysz więcej niż inni. I nigdy nie wykorzystasz tego przeciwko komuś. Lawenda przyciąga do siebie artystyczne dusze i otwarte umysły. Jesteś kobietą, która szuka niezwykłości w codzienności.

Jesienny bukiet z kwiatów i liści. Zrobisz go w 10 minut Polsat