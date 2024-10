Jesienny kalendarz Pierwszej Damy pęka w szwach. Kolejne wizyty i oficjalne wydarzenia są jednak dla żony prezydenta okazją do zaprezentowania nieco odmienionej garderoby.

Wraz z nadejściem chłodniejszych dni Agata Kornahuser-Duda rozstała się bowiem ze swoimi ulubionymi, odcinanymi w pasie sukienkami, robiąc w szafie więcej miejsca na kobiece garnitury i idealnie skrojone do swojej sylwetki kostiumy. Wszystko to utrzymane dodatkowo w odważnych, intensywnych kolorach. Nieco dojrzalsze panie powinny patrzeć, podziwiać i czerpać inspirację.

Październikowa garderoba Agaty Kornhauser-Dudy zachwyciła ekspertów. W trakcie podróży do Korei Południowej Pierwsza Dama systematycznie sięgała bowiem po kreacje polskich projektantów, nie odmawiając towarzystwa nieco intensywniejszych barw. Często eksperymentowała też z formą.

"Agata Duda na jesień zaszalała modowo jak nigdy. Wszystkie jej stylizacje zasługują na pochwałę. Zarówno kolory, wzory i jak fasony, nie dość, że pasują do pierwszej damy, to w dodatku takie właśnie projekty są modne i sugerowane przez największych kreatorów mody. Żona prezydenta tym samym wymazała błędy modowe jakie popełniła w tym roku" - przyznał w rozmowie z serwisem shownews.pl projektant i stylista Daniel Jacob Dali.

"Niejedna Polska celebrytka mogła by się od niej obecnie nauczyć" - dodał ekspert. Obok błękitów i niezwykle modnego w tym sezonie odcieniu bordo Pierwsza Dama zaskoczyła jednak szczególnie jedną stylizacją. Aż trudno oderwać od niej wzrok.

Wśród wielu jesiennych kolorów, które zagościły obecnie w garderobie Agaty Kornahuser-Dudy, nie zabrakło również elektryzującego fioletu - odważnego, ale nieco przygaszonego, przez co idealnego dla nieco dojrzalszych pań.

Fiolet, chociaż niełatwy w stylizacji, a przez to często pomijany w naszych codziennych wyborach, potrafi wprowadzić sporą dawkę optymizmu. Warto więc zaprosić go do swojej szafy szczególnie jesienią, kiedy pogoda lubi płatać figle. Sprawdzi się bowiem zarówno podczas tych nieco bardziej słonecznych, ale również pochmurnych, przygnębiających dni.