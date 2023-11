Spis treści: 01 Data urodzenia a charakter. Jakie znaczenie ma znak zodiaku?

To kiedy dokładnie przychodzimy na świat, sprawia, że zostaje nam przypisany dany znak zodiaku, a wraz z nim szereg cech charakteru. Astrolodzy twierdzą, że to właśnie on ma wpływ na to, jacy jesteśmy, jak zachowujemy się w różnych sytuacjach, jak kochamy i jak pracujemy.

Wydarzy się 14 listopada 2023 r. Wróżka Aira zdradza szczegóły Od Kosmosu otrzymujemy zarówno zalety, jak i wady. Niektóre znaki zodiaku opisywane są jako silne lub trudne w aspekcie charakteru właśnie przez swoje indywidualne cechy.

Niektóre znaki łączy np. jedna cecha. Niektóre znaki uchodzą za spokojne, inne za ambitne, a jeszcze inne aroganckie. To właśnie ta ostatnia cecha dotyczy najbardziej jednego z dwunastu znaków zodiaku.

Na kogo więc należy uważać, by ta cecha charakteru nie zdominowała nas w relacji z tym znakiem zodiaku?

Arogancja, snobizm i duma. Ten znak zodiaku przoduje w tych cechach

Osoby urodzone pod znakiem Lwa mają wiele do zaoferowania światu. Jednak, jak każdy ze znaków zodiaku mają swoją jasną i ciemną stronę. Zodiakalne Lwy są postrzegane jako silne, charyzmatyczne i lojalne. Mają cechy przywódcze i postrzegane są jako godne zaufania.

Zdjęcie Lew to silny znak zodiaku / 123RF/PICSEL

Jednak gdy Lew wpadnie w zły humor, albo ktoś bardzo go zdenerwuje, na jaw wychodzą jego najgorsze cechy, jak pycha i próżność, ale też snobizm i arogancja.

Gdy ego Lwa zostanie zbyt rozdmuchane, to wtedy do głosu dochodzą jego ukryte cechy. Wówczas zodiakalne Lwy uchodzą na snobów zapatrzonych tylko w samych siebie.

Z pewnością skromność nie leży w naturze Lwa. Na odpowiednim poziomie może być to odczytywane jako pewność siebie, ale gdy Lew przesadzi, staje się po prostu próżny w odbiorze innych.