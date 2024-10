Pilny komunikat GIS: Łyżka kuchenna z niebezpieczną substancją

W dniu 31 października w godzinach popołudniowych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego ukazało się ostrzeżenie dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością - "migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych z przyboru kuchennego do kontaktu z żywnością".

W komunikacie czytamy, że “W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w badaniach stwierdzono, migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych z określonego poniżej wyrobu do kontaktu z żywnością. Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i nie powinny znajdować się w żywności".