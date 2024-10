Mercure Szczyrk Resort jest obecnie jest jednym z najwyżej położonych obiektów hotelowych w kraju. Co ciekawe należy również do najdłuższych hoteli w Europie, mierzy bowiem 330 m długości. Jego budowa wywoływała liczne dyskusje, z uwagi na swój wygląd i lokalizację. Postanowiłam sprawdzić, jak prezentuje się na żywo i czy w tak olbrzymim hotelu można spokojnie wypocząć.

Moją uwagę zwróciły także zwierzęta w obiekcie, które swobodnie przebywały w obecności swoich właścicieli w przestrzeniach ogólnodostępnych , takich jak lobby lub WOW Bar. Niestety w Polsce często brakuje hoteli, które są tak otwarte na pobyt czworonożnych przyjaciół, przez co często musimy martwić się o szukanie dla nich opieki podczas naszej nieobecności. Jest to miejsce, w którym mogą spędzić miło czas różne grupy - firmy, pary, właściciele pupili oraz rodziny z dziećmi.

Choć Szczyrk nie jest dużą miejscowością, to można go doświadczać na różnorodne sposoby, od pieszych wycieczek, po ekstremalne wyprawy rowerowe. Kierunek ten docenią osoby preferujące karpackie tradycje, aktywny wypoczynek oraz wygodę. Sandra Kulka z Informacji Turystycznej wyjaśnia, że Szczyrk jest bardzo "kompaktowy", gdyż odległości do najważniejszych atrakcji nie są duże — zwłaszcza latem, kiedy to nie trzeba nosić ze sobą ciężkiego sprzętu narciarskiego. Osoby nastawione na górskie wyprawy znajdą wszystko na wyciągnięcie ręki.