Maliny kojarzone są ze słodkim, soczystym smakiem, a także delikatną i aksamitną konsystencją. Najlepiej smakują te uprawiane samodzielnie w ogródku. Maliny to dość wymagające rośliny, jednak jeśli będziemy wiedzieć, jak się nimi zająć, to odwdzięczą się obfitym i zdrowym plonowaniem. Co z przycinaniem na zimę?