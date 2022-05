Tych znaków zodiaku lepiej nie brać na chrzestnych - to będzie trauma dla dziecka

Według Kościoła chrzestnym powinna być osoba, przede wszystkim mogąca pomagać rodzicom w wychowywaniu dziecka w wierze. W praktyce mało kto zwraca na to uwagę. Warto jednak dobrze zastanowić się nad wyborem rodziców chrzestnych - nie chcemy przecież, żeby nasze dziecko miało za rodziców chrzestnych osoby nieodpowiedzialne czy samolubne.

Strzelec - kiepski autorytet

Najlepiej jest, gdy rodzice chrzestni są obecni w życiu naszych pociech. Właśnie dlatego dobrze wybrać osobę, która może stanowić dla nich wzór do naśladowania. Takim kimś na pewno nie są osoby spod znaku Strzelca. Dla ich zasady są głównie po to, żeby je łamać. To urodzeni buntownicy, mogą narobić szkód w wychowaniu waszych pociech, namawiać je do łamania konwenansów i uważać to za świetną zabawę. Strzelce są zazwyczaj lekkoduchami, więc nie zrobią sobie nic z tego, że wasze dziecko poszło w jego ślady i zaczęło się buntować. Dodatkowo Strzelce nie lubią zobowiązań, szybko się nudzą, a w związku z tym szukają nowych atrakcji. Taka osoba nie zagrzeje miejsca w rodzinnym domu.

Ryby - odpływają w świat fantazji

Ludzie spod znaku Ryb są niepoprawnymi marzycielami. Przez większość czasu odpływają w świat fantazji, zupełnie zapominając o realnym świecie. Może się zatem zdarzyć, że Ryba będzie zapominać o urodzinach twojego dziecka. Ponieważ Ryby są bardzo emocjonalne i przyjacielskie, chętnie zaproponują pomoc w opiece nad dzieckiem. Taka pomoc zawsze się przyda, jednak warto się upewnić, że Ryba, pod której opieką zostaje twoje dziecko, nie zajmie się czymś innym. Przy dzieciach wystarczy chwila zapomnienia, żeby wydarzyło się nieszczęście.

Baran - nie ma cierpliwości

Zodiakalne Barany wiedzą, jak sobie radzić w życiu. Działają impulsywnie, idą na żywioł i przez to zaniedbują swoje stosunki z bliskimi. Baran to typ chrzestnego-widmo, który będzie pojawiał się co kilka lat - kiedy mu się przypomni. Uwierz, nie chcesz takiego chrzestnego dla swojego dziecka. Dodatkowo zodiakalne Barany są bardzo egoistyczne i apodyktyczne. Zostawienie pociechy pod opieką Barana może zakończyć się płaczem lub awanturą.

Panna - to nie jest cierpliwy znak zodiaku

Każdy, kto spotkał choć jedną Pannę, wie, że ten znak cechuje się surowością wobec innych - także dzieci. Chrzestny spod znaku Panny nie będzie cierpliwie czekał, aż twoje dziecko nauczy się rysować idealnego kotka. Prędzej skrytykuje brak proporcji i wychodzenie za linie. Panny wymagają od wszystkich perfekcjonizmu, więc swoje chrzestne dzieci będą starały się doprowadzić do osiągnięcia sukcesu. Niestety kosztem szczęścia dzieci. Jeśli wybierzesz Pannę na rodzica chrzestnego, twoje dziecko szybko odczuje brak akceptacji z jego strony.