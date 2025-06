Co przyniesie poniedziałek, 2 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta 4 Mieczy

W życiu osobistym nie rób teraz niczego, co mogłoby odsunąć Cię od innych ludzi. Podtrzymuj kontakty z bliskimi, mów im o swoich problemach. Nawet jeśli Cię nie zrozumieją, to zechcą dotrzymać towarzystwa i choćby po omacku szukać drogi wyjścia z marazmu. To też jest wzruszające i cenne. W finansach pokora i cicha praca dadzą więcej niż heroiczne gesty.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta Kapłanka

W relacjach prywatnych ktoś może wyjawić Tobie swój sekret, ale wówczas już nic nie będzie takie samo. O pewnych kwestiach nie da się zapomnieć, nie można ich zlekceważyć. Wypytując o czyjeś prywatne sprawy, upewnij się, że nie oczekujesz od kogoś bycia ideałem. W finansach możesz otrzymać pozwolenie, ktoś da zielone światło, by kontynuować projekt.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta 9 Buław

W relacjach prywatnych staniesz oko w oko z zagrożeniem. Niektórym lękom i kompleksom trzeba wreszcie stawić czoła. Nie rzucaj się ku nim z głową do przodu i z zamkniętymi oczami. Upewnij się, że masz po swojej stronie życzliwe osoby oraz bezpieczne miejsca, w których odzyskasz spokój. W finansach pogróżki i zapowiedzi nic jeszcze nie znaczą.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Karta 5 Mieczy

W życiu osobistym nie oddalaj się zbytnio od ukochanego miejsca, bo może okazać się, że nie będzie do czego wracać. Dbaj o stały kontakt z ważnymi dla Ciebie ludźmi. Nie staraj się im za wszelką cenę narzucić własnych poglądów i nie "naprawiaj" ich wbrew woli. W finansach ubezpiecz mieszkanie, dom i mienie od klęsk żywiołowych. Nie zostawiaj przedmiotów na dworze.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta 5 Buław

W relacjach prywatnych możliwa będzie przyjacielska rywalizacja, drobne uszczypliwości, wyznaczanie granic oraz obszarów dominacji. Niewykluczone, że zainteresujecie się z kimś tą samą osobą! Czy wygra lepszy? Serce nie zachowuje się racjonalnie, a piękno jest w oku patrzącego. W finansach upewnij się, czy warto tracić znajomości dla nader skromnego zysku.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta 7 Denarów

W relacjach prywatnych zapomnij o perfekcji. Widmo stanu idealnego nie pozwala cieszyć się postępami i sprawia, że tracisz cierpliwość. Nie patrz, ile drogi jest jeszcze do przejścia, a raczej co udało się już osiągnąć. Nie porównuj kochanej osoby do dawnych partnerów. W finansach sprawy dojrzewają we własnym tempie i nie masz na to większego wpływu.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta 4 Buław

W życiu osobistym staraj się poznać teraz jak najwięcej ludzi i zbudować z nimi więzi oparte na tolerancji, poszanowaniu inności, zaciekawienia się odmiennymi zwyczajami. Ktoś nie musi myśleć tego samego co Ty ani podążać w tym samym kierunku, aby stać się dobrym towarzyszem. W finansach możesz zdobyć pieniądze, organizując imprezy, upiększając wnętrza.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta As Mieczy

W relacjach osobistych musisz postawić granice i walczyć o to, by inni je respektowali. Niestety nie zawsze ludzie wiedzą, jak się zachować lub potrafią oprzeć się pokusie wykorzystania dobroci. Wówczas należy im pokazać lub przypomnieć, że masz uczucia i przestrzeń, która należy tylko do Ciebie. W finansach czyjaś decyzja może Cię bardzo zaskoczyć. Wyrośnie przeszkoda.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

Karta 2 Denarów

W relacjach prywatnych zachowaj czujność i nie zajmuj się kwestiami błahymi. Drobne ustalenia mogą poczekać. Jeśli masz do czynienia z prawdziwym zagrożeniem, nie chowaj głowy w piasek. Możesz odwrócić czyjąś uwagę od ludzi i spraw, na których najbardziej Ci zależy, ale musisz wiedzieć, jak i kiedy. W finansach ktoś powierzy Ci dosyć poważne zadanie.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Karta 6 Buław

W relacjach prywatnych możesz otrzymać dobrą wiadomość, przyzwolenie, potwierdzenie Twojej pozycji. Bliska osoba może zechcieć oficjalnie potwierdzić Twoje uprzywilejowane stanowisko. Zadbaj o dobre kontakty z bliskimi człowieka, którego kochasz. Mają oni wpływ na jego opinie. W finansach dobra reputacja jest równie ważna jak wkład pieniężny.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Karta 3 Mieczy

W życiu osobistym najgorsze już się stało. Trzeba opłakać stratę, a potem pomyśleć o jutrze. Natura nie znosi próżni, nie pozostaje też bezczynna. Także natura człowieka otwiera się na nieustanną zmianę. Ktoś nie będzie bez końca rozpaczał ani też długo pamiętał. I Ty nie przykuwaj myśli do niego. W finansach zwróć uwagę, że pewne trendy nie trwają bez końca.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Karta 6 Mieczy

W życiu osobistym los może złączyć Cię z kimś, z kim podążysz w tym samym kierunku. Nie ma jednak co liczyć na namiętność, flirt i motyle w brzuchu. Druga Strona jest zbyt zmęczona dotychczasową walką, by dać z siebie coś więcej. Koncentruje się też na osobie, którą ma pod opieką. W finansach możesz zdobyć pieniądze jako przewoźnik, pośrednik, obstawa.

