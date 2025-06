Koniec maja przyniósł długo wyczekiwane przez wielu Polaków owoce - polskie czereśnie . Jak co roku, ich pojawienie się rozpętało lawinę dyskusji w internecie: "Czy już są?", "Czy są polskie?", "Po ile w tym roku?". W mediach społecznościowych co sezon krążą zdjęcia czereśni z zawrotnymi cenami - 160, a nawet 200 zł za kilogram! Ale w 2025 roku sytuacja wygląda inaczej .

Na warszawskim rynku hurtowym w Broniszach krajowe czereśnie można kupić od 30 do 45 zł za kilogram. Średnia cena wynosi ok. 42 zł. To wciąż sporo, ale zdecydowanie mniej niż rekordowe kwoty z poprzednich lat.