Naukowcy zwracają uwagę, że tylko trwała zmiana nawyków może przynieść pożądane efekty i realnie wpłynąć na kondycję organizmu w kolejnych latach. Utrata masy ciała chroni też stawy i zmniejsza ryzyko zwyrodnień, a to procentuje w przyszłości - nawet w starszym wieku można cieszyć się wysiłkiem fizycznym bez bólu. A to właśnie ruch znacznie zmniejsza ryzyko schorzeń sercowo-naczyniowych i powiązanych z nimi chorób neurodegradacyjnych.

Otyłość to główna przyczyna wielu schorzeń metabolicznych. Nadmiar tkanki tłuszczowej zwłaszcza w okolicy brzucha prowadzi do stłuszczenia wielu narządów, np. wątroby. Otyłość brzuszna przyczynia się też do kamicy żółciowej, miażdżycy, nadciśnienia tętniczego i znacznie zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu, a to wciąż najczęstszy powód przedwczesnych zgonów w krajach rozwiniętych.