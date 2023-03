Astrolodzy twierdzą, że każdy znak zodiaku ma swoje drugie oblicze. Jest to głęboko skrywana strona osobowości, która najczęściej daje nam o sobie znać dopiero wtedy, gdy jesteśmy sami w domu i możemy już pozbyć się przybieranych w różnych okolicznościach "masek" .

twierdzą, że każdy ma swoje drugie oblicze. Jest to głęboko skrywana strona osobowości, która najczęściej daje nam o sobie znać dopiero wtedy, gdy jesteśmy sami w domu i możemy już pozbyć się przybieranych w różnych okolicznościach . Niekiedy pokazujemy ją rodzinie i przyjaciołom, lecz wcale nie jest to regułą. Często bowiem, starając się dobrze wypaść przed osobą, na której nam zależy, podświadomie zaczynamy odgrywać różne role społeczne.

Jednak, co najczęściej robią Skorpiony, Bliźnięta i Barany wtedy, gdy nikt nie patrzy? Oto ukryte prawdy znaków zodiaku, do których mało kto przyznaje się publicznie.

Reklama

Baran (21.03-19.04). Łamanie reguł to jego pasja

Dynamiczny, zadziorny i pełny pasji. Taki właśnie jest zodiakalny Baran , zarówno w pracy, jak i w życiu. W pierwszym przypadku stara się jeszcze trzymać ustalonych zasad, jednak po godzinach chętnie ryzykuje i łamie reguły na potęgę. Nic więc dziwnego, że ma na koncie kilka mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości i parkowanie w niedozwolonym miejscu.

Byk (20.04-20.05). Uwielbia kupować na wyprzedażach

Byki są skrupulatne i dość rozsądne. Wiedzą, jak oszczędzać, jednak czasami ich skąpstwo bywa naprawdę irytujące. Gdy spędzają weekend same, na ogół poświęcają cały wolny czas na wyszukiwanie i porównywanie okazji na wyprzedażach. Jeśli wiedzą, że mogą zapłacić kilka złotych mniej, robiąc zakupy w sklepie na końcu miasta, to właśnie tam po nie pojadą.

Zdjęcie Zodiakalne Byki słyną z oszczędności, jednak czasem z nią przesadzają / 123RF/PICSEL

Bliźnięta (21.05-21.06). Nałogowo oglądają komedie romantyczne

Zodiakalne Bliźnięta rzadko spędzają czas samotnie . Jednak, gdy mają cały wieczór tylko dla siebie, na ogół spędzają go przed telewizorem. Oglądają wówczas ckliwe komedie romantyczne, zajadając się ulubionymi przekąskami. Niestety marzenia o miłości jak w filmie nijak mają się do rzeczywistości, więc osoby spod tego znaku mogą szukać wymarzonego partnera w nieskończoność.

Przeczytaj: Waleczne znaki zodiaku. Z nimi ta łatwo nie wygrasz

Rak (22.06-22.07). Mógłby przespać cały weekend

Z uwagi na ponadprzeciętną wrażliwość, ten znak zodiaku w codziennym życiu często bywa przebodźcowany. W wolne dni usiłuje wyciszyć się, najchętniej spędzając czas we własnym łóżku. Gdy tylko może, śpi po kilkanaście godzin i choć ma z tego powodu poczucie zmarnowanego czasu, niełatwo mobilizuje się, aby w weekend zrobić coś produktywnego.

Lew (23.07-22.08). Odreagowuje, pisząc esemesy do byłych

Lwy ponad wszystko cenią sobie swoją dumę. Za wszelką cenę udają obojętność, gdy ktoś je zrani. Takie podejście nie jest jednak dobre i może mieć swoje konsekwencje. Gdy miarka już się przebierze, ich emocje wypływają na zewnątrz ze zdwojoną siłą. Esemesy do byłych partnerów z pretensjami lub miłosnymi wyznaniami są wówczas standardem.

Zdjęcie SMS-y do byłego partnera? U Lwów to norma / 123RF/PICSEL

Panna (23.08-22.09). "Śledzi" znajomych w internecie

Zodiakalne Panny mają skłonność do oceniania innych ludzi. Często komentują ubiór lub zachowanie znajomych i chętnie wypowiadają się na temat ich życia. Wieczorami z pasją przeglądają więc profile w mediach społecznościowych, aby móc wyciągnąć z nich jak najwięcej informacji. Niestety przez to często mają mylne przekonanie o otaczającej ich rzeczywistości.

Sprawdź: To będzie wspaniała wiosna dla tych znaków zodiaku. Co czeka Ryby i Koziorożca?

Waga (23.09-22.10). Stroi się do zdjęć

Osoby spod znaku Wagi mają naprawdę złote serce. Uwielbiają pomagać innym, są towarzyskie i bardzo kreatywne. Ich największą wadą jest próżność, przez którą za wszelką cenę pragną wyglądać jak najlepiej w każdej sytuacji. W wolny wieczór często robią pełny makijaż wyłącznie na potrzeby domowych sesji zdjęciowych. No cóż... tysiące idealnych selfie w telefonie nie zrobią się same.

Skorpion (23.10-21.11). Planuje kolejne afery

Skorpion to jeden z najbardziej konfliktowych znaków zodiaku. Lubi, gdy wokół niego sporo się dzieje i za wszelką cenę chce postawić na swoim. W wolnym czasie często analizuje sytuacje z danego tygodnia, doszukując się w nich punktów zapalnych. To sprawia, że zaczyna czuć się dotknięty zdarzeniem, które wcześniej wydawała mu się neutralne. Jego reakcje często więc wydają się irracjonalne.

Zdjęcie Zodiakalne Skorpiony mają dość zadziorną naturę. Często zdarza im się prowokować konflikty / 123RF/PICSEL

Sprawdź: Horoskop dzienny

Strzelec (22.11-21.12). Loguje się w aplikacji randkowej

Zodiakalne Strzelce są pewne siebie, przebojowe i... dość szybko się nudzą. Zatem, jeśli nie są w stu procentach pewne swojego partnera, zawsze będą szukać przygód "na boku". Pod nieobecność partnera zdarza im się więc przeglądać aplikacje randkowe. Niewinny flirt z nieznajomym na Tinderze? Najczęściej nie widzą w tym niczego złego.

Koziorożec (22.12-19.01). Nocami buszuje w spiżarni

Zodiakalne Koziorożce na co dzień są pracowite. Wykonując obowiązki, zawsze dają z siebie sto procent, nawet jeśli nie mają na to energii. To sprawia, że często są zmęczone i oddają się niezdrowym nawykom. W weekendy często pozwalają sobie na przyjemności w postaci fast foodów, słodyczy i alkoholu. Buszują po spiżarniach zwłaszcza nocą i późnymi wieczorami.

Wodnik (20.01-18.02). Ukrywa swoją wrażliwą naturę

Osoby spod znaku Wodnika są duszami towarzystwa , które chętnie żartują i raczej nie poruszają poważnych tematów. Za zamkniętymi drzwiami własnego mieszkania pokazują jednak swoje drugie oblicze. Na wierzch wychodzi wówczas wrażliwa strona ich osobowości, którą wyrażają poprzez sztukę. Chętnie piszą opowiadania, malują lub komponują piosenki.

Zdjęcie Mroczne sekrety znaków zodiaku to zachowania naszych znajomych, z których często nie zdajemy sobie sprawy / 123RF/PICSEL

Ryby (19.02-20.03). Śpiewają pod prysznicem

Ryby to znak zodiaku o dość chaotycznej osobowości. Dużo mówi i jest otwarty na nowe znajomości. Jednak, obawiając się zranienia, nie angażuje się szybko w nowe relacje. Uczucia, które tłamsi w sobie na co dzień, w weekendy znajdują ujście... pod prysznicem. To właśnie tam często daje koncerty, wyrażając swoje emocje.

Czytaj również:

Te cztery znaki zodiaku najczęściej zdradzają partnerów. Nie da się ich upilnować

Horoskop wskazuje, na co będziesz chorować w 2023 roku. Fatalne wieści dla trzech znaków zodiaku

Zobacz także: