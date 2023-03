Kobiety często zastanawiają się, jak zdobyć serce wymarzonego mężczyzny i okazuje się, że kluczem do sukcesu może być tutaj astrologia

Słoneczny znak zodiaku określa nasze predyspozycje, upodobania i to, w jaki sposób podchodzimy do życia. Na jego podstawie możemy również wywnioskować, czego dana osoba oczekuje od idealnego partnera czy partnerki

Zatem, jakich kobiet szukają mężczyźni w zależności od znaku zodiaku? Okazuje się, że każdy z przedstawicieli gwiezdnej dwunastki ma nieco inne oczekiwania wobec kandydatki na swoją dziewczynę. Jak skraść serce zodiakalnego Lwa, a jak mężczyźnie spod znaku Bliźniąt?

Baran (21.03-19.04). Pragnie u boku silnej kobiety

Panowie, którzy urodzili się pod znakiem Barana, nie tylko nie obawiają się niezależnych kobiet o mocnym charakterze, ale właśnie takie cechy przypisują swojej idealnej partnerce. Zależy im na tym, aby ich dziewczyna nie obawiała się wyrazić własnej opinii w towarzystwie i wprost komunikowała swoje potrzeby.

Byk (20.04-20.05). Docenia nietuzinkową osobowość

Zodiakalne Byki poszukują kobiety atrakcyjnej zewnętrznie o niebanalnej urodzie i zainteresowaniach. Typ imprezowiczki raczej nie jest w ich guście. O wiele bardziej imponują im spokojne dziewczyny, które po godzinach grywają w szachy, trenują balet czy sztuki walki.

Bliźnięta (21.05-20.06). W partnerce szuka przyjaciółki

Partnerka mężczyzn spod znaku Bliźniąt musi być ich najlepszą przyjaciółką, której mogą zwierzyć się ze wszystkich obaw i problemów. Ich idealna kobieta musi być cierpliwa, a zarazem inteligentna i towarzyska. Typ "szarej myszki" całkowicie odpada.

Zdjęcie Mężczyźni spod znaku Bliźniąt to "trudny orzech do zgryzienia". Często latami szukają swego ideału / 123RF/PICSEL

Rak (21.06-22.07). Potrzebuje kobiety twardo stąpającej po ziemi

Zodiakalne Raki często bujają w obłokach. To wrażliwe dusze o dobrym sercu, dlatego ich ukochana również musi być opiekuńcza i lojalna. Jednocześnie powinna twardo stąpać po ziemi, aby w razie potrzeby móc sprowadzić tam swojego mężczyznę.

Lew (23.07-22.08). Imponują mu pewne siebie ekstrawertyczki

Mężczyźni spod znaku Lwa to urodzeni zdobywcy, którzy szybko się nie zakochują. Kobieta, która chce zdobyć ich serce, musi być więc pewna siebie i... nieco arogancka. Najważniejsze, aby była otwarta, a jednocześnie przez pewien czas nie dawała po sobie poznać zaangażowania tak, aby zodiakalny Lew musiał postarać się o jej względy.

Panna (23.08-22.09). Poszukuje kobiety zdecydowanej

Zupełnie inny typ partnerki imponuje mężczyznom spod znaku Panny. W ich przypadku najbardziej zaplusować powinna kobieta zdecydowana, która bez ogródek powie im, że jest zainteresowana rozwojem relacji. Jeżeli spodoba im się wizualnie i jako pierwsza zaprosi ich na randkę, wówczas już na starcie będzie na wygranej pozycji.

Waga (23.09-22.10). Marzy o spokojnej "dyplomatce"

Mężczyźni spod znaku Wagi nie szukają kobiety nadmiernie porywczej i emocjonalnej. Marzą o spokojnej partnerce z dyplomatycznym podejściem do życia, która nie będzie wprowadzać w ich życie niepotrzebnego chaosu, prowokując kłótnie bez powodu. Takiej, dla której podstawą relacji zawsze będzie rozmowa.

Zdjęcie Dla mężczyzn spod znaku Wagi najważniejsza w związku jest szczera rozmowa

Skorpion (23.10-21.11). Idealna będzie asertywna i cierpliwa osoba

Skorpiony żyją intensywnie i mają niezwykle silny charakter. Są uparciuchami, dlatego ich idealna kobieta to osoba wyrozumiała, a jednocześnie asertywna. Taka, która nadąży za ich szalonymi pomysłami i w razie potrzeby wyrazi wobec nich sprzeciw.

Strzelec (22.11-21.12) Straci głowę dla otwartej optymistki

Mężczyźni spod znaku Strzelca pragną cieszyć się życiem, dlatego ich idealna kobieta powinna dawać im przestrzeń w związku, a jednocześnie stanowić dla nich oparcie w trudnych chwilach. Najważniejsze jest to, aby była optymistką o nieco ekstrawertycznej naturze tak, aby po prostu uwielbiał spędzać z nią czas.

Koziorożec (22.12-19.01) Poszukuje kobiety, która zmotywuje go do rozwoju

Koziorożce z natury są bardzo ambitne, więc ich partnerka również powinna stawiać w życiu na samorozwój. Mężczyźni spod tego znaku stracą głowę dla kobiety, która będzie zachęcać ich do podejmowania nowych wyzwań. To jeszcze bardziej zmotywuje ich do działania.

Wodnik (20.01-18.02). Chce, aby znalazła się przy nim dziewczyna wolna duchem

Zodiakalnych Wodników po prostu nie da się "zamknąć w klatce". Próba ograniczania ich wolności zawsze kończy się fiaskiem, więc odnajdzie się przy nich wyłącznie kobieta otwarta i niezależna, dla której spędzanie czasu razem jest tak samo ważne, jak czynności wykonywane osobno.

Zdjęcie Dla mężczyzny spod znaku Wodnika czas spędzany razem jest tak samo ważny, jak ten u boku partnerki / 123RF/PICSEL

Ryby (19.02-20.03). Oddałby wiele za wrażliwą i oddaną partnerkę

Idealna partnerka dla mężczyzn spod znaku Ryb powinna być wrażliwa i spokojna. Ważne, aby cieszyła się czasem spędzanym we dwoje na wycieczkach górskich czy przed telewizorem. Osoby spod tego znaku nie unikają co prawda ludzi, jednak z natury zdecydowanie bliżej im do introwertyków.

