Romantyczni czy spontaniczni? Najlepsi kochankowie wg znaku zodiaku

Spis treści: 01 Najlepsi kochankowie wg znaku zodiaku - LEW

02 Najlepsi kochankowie wg znaku zodiaku - BARAN

03 Najlepsi kochankowie wg znaku zodiaku - RYBY

04 Najlepsi kochankowie wg znaku zodiaku - BLIŹNIĘTA

05 Najlepsi kochankowie wg znaku zodiaku - STRZELEC

Najlepsi kochankowie wg znaku zodiaku - LEW

Lew się nie poddaje. Działa metodycznie, jest oddany sprawie i gotów włożyć nawet ogromny wysiłek, żeby zdobyć kogoś, kto wpadł mu w oko. Nie oszczędza ani na gestach, ani na prezentach. Jest głośny, dumny i dobrze o tym wie, a to wzbudza zainteresowanie i pożądanie. Lew da współmałżonkowi całą uwagę, jakiej ten potrzebuje i na którą zasługuje. Nigdy nie osiada na laurach i zawsze, nawet po wielu latach, dba o swoją miłość. Szczęście partnera jest dla niego najważniejsze.

Najlepsi kochankowie wg znaku zodiaku - BARAN

Baran nie poddaje się łatwo, nie wycofuje się też po pierwszym niepowodzeniu. Znany jest z tego, że prawdziwą rozkosz daje mu dreszczyk emocji, który towarzyszy zdobywaniu. Spodziewać się po nim można spontanicznych randek, wizyt w środku nocy czy romantycznych wypadów we dwoje. Baran nieustannie stara się ulepszyć związek i siebie w tym związku. Wkładają wiele wysiłku w to, by jego partner czuł się zaopiekowany. Również w łóżku.

Najlepsi kochankowie wg znaku zodiaku - RYBY

Najwięksi romantycy zodiaku wiedzą jak stworzyć atmosferę sprzyjającą łóżkowym igraszkom. Ich emocjonalność sprawia, że nie znają granic w demonstrowaniu uczuć i w namiętności. Ryby są oddane. Wierzą w wyrażanie swoich emocji w sposób przejrzysty i oczekują, że ich partner będzie robił tak samo. Zatem warto zadbać o nie w łóżku, odwdzięczą się z nawiązką.

Najlepsi kochankowie wg znaku zodiaku - BLIŹNIĘTA

Jeśli chcesz zostać w łóżku zwalony z nóg, Bliźnięta ci to zagwarantują. Dwoista natura ich osobowości oznacza, że życie jest nieprzewidywalną jazdą. Spodziewaj się długich, czułych randek patrzenia sobie w oczy i nocy pełnej wrażeń już sypialni.

Najlepsi kochankowie wg znaku zodiaku - STRZELEC

Spontaniczność to jego drugie imię, przygotuj się na jazdę bez trzymanki. Nie zadowoli się nudną rutyną, jego nieustanna potrzeba przygody jest gwarantem braku nudy w sypialni. Strzelec zadba o to, by życie było interesujące cały czas. Jego ambicją jest stworzyć najfajniejszą parę w okolicy.