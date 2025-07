Sezon na grzyby w Polsce kojarzony jest przede wszystkim z jesienią, ale trwa tak naprawdę przez większość roku. Przyjmuje się, że jego szczyt przypada na wrzesień i październik i wtedy właśnie grzybów jest najwięcej, jednak przy sprzyjających warunkach pogodowych, wypatrywać można ich tak naprawdę od początku maja aż do listopada.

Trzeba przyznać, że tegoroczne lato jest kapryśne, a w porównaniu do lat poprzednich wyjątkowo chłodne. Stosunkowo niskie jak na tę porę roku temperatury i ulewne deszcze w wielu regionach kraju przypominają raczej wrzesień, aniżeli lipiec. Z tego też względu już w drugie połowie lipca zaczęto obserwować pierwsze w tym roku wysypy grzybów, którym sprzyjają duża wilgotność i idealne do ich rozwoju umiarkowane temperatury. Grzybiarze z całej Polski ruszyli szturmem w tereny leśne i wracają do domów z koszami wypełnionymi po brzegi.