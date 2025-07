Przygotowanie idealnego kotleta mielonego może stanowić problem dla niedoświadczonych amatorów sztuki gotowania. Jeden z najczęściej popełnianych błędów skutkuje rozwarstwianiem się masy podczas smażenia, przez co kotlety się rozpadają i wyglądają nieapetycznie.

Chcąc uniknąć takich kulinarnych wpadek, już na etapie dokonywania zakupów należy zwrócić uwagę na pewne szczegóły. Przede wszystkim i dealną konsystencję kotletów zapewnią nam odpowiednie proporcje mięsa . Jeśli sięgniemy po zbyt dużo mięsa tłustego, kotlety mogą pękać podczas smażenia i zrobią się twarde. W związku z tym warto zadbać, by do kotletów mielonych używać w 70 proc. mięsa chudego i w 30 proc. mięsa tłustego .

Kolejny błąd dotyczy składników łączących i spajających inne produkty niezbędne do zrobienia kotletów mielonych. Mowa m.in. o jajkach , które sprawiają, że masa na kotlety jest zwarta i nie rozpada się. Istotnymi elementami są również odpowiednia ilość namoczonej w mleku bułki.

Zadbałeś o odpowiednie proporcje mięsa, jajek i bułki, a kotlety w trakcie smażenia nadal się rozpadają? Niewykluczone, że kotlety smażysz na nieodpowiednio rozgrzanym tłuszczu. Jeśli tłuszcz ma zbyt niską temperaturę, to kotlety zaczną go wchłaniać, co sprawi, że zamiast smażenia, zaczną się podduszać i popękają.