Do popołudniowej kawki lub lemoniady w letni weekend, jako deser po wspólnym grillu, a może jako ekspresowy poczęstunek dla niezapowiedzianych gości? To ciasto bez pieczenia jest absolutnym hitem. Cudownie dopełniające się smaki biszkoptów, kremu i orzeźwiające owoce w kisielu to doskonałe połączenie, które nie jest zbyt "ciężkie" na słoneczne lipcowe i sierpniowe dni spędzane w ogrodzie lub działce. Za każdym razem, gdy wystawiam kawałki tego "pewniaka", nie nadążam z dokrajaniem, bo znika w mgnieniu oka. Najlepsze jest to, że nie trzeba w upalne dni "dogrzewać" kuchni piekarnikiem. To ciasto przygotujemy bowiem bez pieczenia. Przygotuj więc mikser i blaszkę i zrób nieco miejsca w lodówce. Ciasto można zajadać już po 2 godzinach chłodzenia, ale najlepsze będzie po całej nocy w lodówce. Zrobisz na weekend?