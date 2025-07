Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

We wtorek zauważalna poprawa w pogodzie. Zdecydowanie mniej intensywne opady i więcej słońca. Najwięcej deszczu, do ok. 15 mm, spadnie na północnym wschodzie, gdzie lokalnie mogą tworzyć się burze - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na termometrach od 19 st. C na wschodzie do 23 st. C na zachodzie, w obszarach podgórskich Karpat chłodniej, tam od 16 st. C do 18 st. C.

W środę i czwartek największe zachmurzenie prognozowane jest w północno-wschodniej Polsce. Na pozostałym obszarze kraju większe przejaśnienia, ale możliwe również przelotne opady deszczu. Ulewy spodziewane są na północnym wschodzie, gdzie może spaść do 35 mm deszczu. Temperatura maksymalna jest od 17 st. C na północnym wschodzie, ok. 22 st. C w centrum, do 24 st. C na zachodzie.

W piątek zdecydowanie więcej chmur i przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 19 st. C nad morzem i w górach, ok. 20 st. C na wschodzie, do 24 st. C na zachodzie. Ponownie nieco wzmoże się wiatr, który okresami będzie porywisty - informują eksperci z IMGW.

Ciepły weekend, ale przydadzą się parasole

W sobotę zrobi się nieco cieplej, ale niestety możliwe również przelotne opady deszczu i burze - zwłaszcza na południu Polski. Tam również będzie najcieplej - do 27 st. C. Na północy ok. 20 st. C, natomiast w centralnej Polsce ok. 23 st. C.

W niedzielę zachmurzenie zmienne, miejscami przelotne opady deszczu i burze. Na wschodzie kraju opady najmniej intensywne, tam również sporo słońca. Na Pomorzu prognozowane są burze. Na termometrach od 20 st. C nad morzem, ok. 25 st. C w centrum, do 27 st. C na zachodzie.

"MOŻNA ZDROWIEJ" – O PIELĘGNACJI SKÓRY. Kosmetolog: Latem i przy depilacji popełniamy mnóstwo błędów INTERIA.PL