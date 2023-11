Spis treści: 01 Rak (21.06 - 22.07) - miłość wywróci twoje życie do góry nogami

02 Skorpion (23.10 - 22.11) - czekają cię zmiany w finansach

03 Wodnik (20.01 - 18.02) - nie zacznie się od dobrych zmian

Rak (21.06 - 22.07) - miłość wywróci twoje życie do góry nogami

Raki w grudniu powinny się spodziewać zmian w życiu uczuciowym. Wielkie rewolucje będą dotyczyć zarówno osób w związku, jak i singli. W tej pierwszej grupie, po długim ochłodzeniu w relacji, w końcu poczujesz ciepło. Uczucie między tobą a partnerem rozkwitnie na nowo. Ta zmiana może nie wydawać się wielka, jednak w dużym stopniu odbije się to na twoim samopoczuciu i pracy. Wszystko zacznie się układać.

Samotne Raki niech spodziewają się pojawienia nowej osoby. Niemalże od początku oboje poczujecie, że to jest właśnie to. Ta relacja wywróci twoje dotychczasowe życie w pojedynkę do góry nogami. Przygotuj się na masę romantycznych spotkań, wspólnie spędzanego czasu i motyle w brzuchu, których nie miałaś od dawna.

Reklama

Sprawdź też: horoskop dzienny

Skorpion (23.10 - 22.11) - czekają cię zmiany w finansach

U osób spod znaków Skorpiona w grudniu szykują się zmiany w życiu finansowym. Po miesiącach oczekiwania na gotówkę, w końcu opłaci się ten cały czas. Grudzień będzie dla ciebie Skorpionie dosłownie bogaty.

Zdjęcie Skorpiony w grudniu mogą liczyć na spory zastrzyk pieniędzy / 123RF/PICSEL

Pojawią się możliwości na zarobienie naprawdę dużych pieniędzy. Zaufaj sobie i spróbuj. Początkowo to, co będziesz musiała robić, będzie wydawać się trudne i niepasujące do ciebie. Z czasem jednak przekonasz się, że warto. Zastrzyk gotówki w grudniu zapewnić też mogą loterie czy konkursy.

Czytaj także: Luksusy na wyciągnięcie ręki. Wróżka Anne wie, kto będzie miał złoty czas w finansach

Wodnik (20.01 - 18.02) - nie zacznie się od dobrych zmian

W grudniu u Wodnika niestety nie wszystkie zmiany będą pozytywne. Przede wszystkim związki osób spod tego znaku, które psuły się od dawna, być może się zakończą. Może dojść do ostatecznej kłótni, która przeleje szale goryczy. To znaczące wydarzenie, które zapoczątkuje szereg kolejnych zmian.

Wodnikowi to może jednak wyjść na dobre. Zmieni się jego podejście do poznawania nowych ludzi i korzystania z życia. Wcześniej domatorskie osoby spod tego znaku, w grudniu staną się towarzyskie. Chętnie zaczną wychodzić z inicjatywą, co pozytywnie zrewolucjonizuje ich podejście do relacji, także tych okołobiznesowych. W przyszłości przełoży się to na lepszy rozwój ich kariery.

Zobacz również: