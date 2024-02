Wiosna nadchodzi wielkimi krokami. Wraz z pierwszymi porywami słońca singielki i single coraz częściej zastanawiają się, czy tym razem uda im się spotkać prawdziwą miłość. Dni do jej spotkania mogą zacząć odliczać przedstawiciele dwóch znaków zodiaku. W maju czeka ich prawdziwa eksplozja namiętności. Motylki w brzuchu, romantyczne spacery, a później wspólne podróże? W takim duecie można śmiało zdobywać świat!

Lew (23 lipca - 22 sierpnia)

Wiosna przyniesie zodiakalnym Lwom pełnię szczęścia w miłości. Lwy będące w związkach na nowo odkryją, co to motyle w brzuchu. Z kolei singielki i single mogą zacząć już odliczać dni do spotkania prawdziwej miłości.

W maju na ich drodze stanie wyjątkowa osoba. Jednak czy będzie to miłość aż po grób? Czas pokaże, ale jedno jest pewne: uniesień z pewnością nie zabraknie. Co ciekawe, zodiakalne Lwy mogą trafić na miłość swojego życia również podczas zagranicznych podróży. Chociaż płomienny romans początkowo może być traktowany jako przelotna znajomość, los może zadecydować inaczej.

Lwy mają silną osobowość i potrafią podejmować ważne i odważne decyzje. Lubią też kontrolować określone sytuacje, ale tym razem dadzą się ponieść chwili. Czeka ich wyjątkowy maj - pełen radości, szczęścia i śmiechu. Przestaną aż tak kontrolować wszystko wokół i będą cieszyć się z każdej chwili. Wspólne spacery, wyjścia na kawę do przytulnych kawiarni, a w późniejszej perspektywie zagraniczna podróż? Zodiakalne Lwy mogą już brać pod uwagę nawet najbardziej szalony scenariusz. W końcu trzeba korzystać z życia. A kiedy to robić, jak nie teraz? Pełnia wiosny będzie należała do zodiakalnych Lwów!

Ryby (19 lutego - 20 marca)

Maj szykuje również sporo niespodzianek dla Ryb. Przedstawiciele tego znaku słyną z wrażliwości, empatii i wysoko rozwiniętej intuicji. A ta już od jakiegoś czasu podpowiada im, że czeka je sporo pięknych chwil. Oczywiście jak na Ryby przystało, podchodzą do tego przeczucia z właściwą sobie rezerwą.

A wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że czeka je piękny, pełen miłosnych uniesień maj. Ryby w związkach nieco ożywią swoją relację, z kolei samotne Ryby w końcu trafią na "tego jedynego" lub "tę jedyną". Maj zapowiada się pod tym względem wyśmienicie. O wszystkim może zadecydować nawet przypadkowe spotkanie. A może Ryby dostrzegą "to coś" w kimś, kogo już znają? Wiele na to wskazuje.

Muszą tylko przestać analizować wszelkie możliwe scenariusze i odpuścić sobie swoje czarnowidztwo. Przecież nie każda relacja musi kończyć się katastrofą! A co, jeśli los będzie wam sprzyjał i okaże się, że wszystko zmierza na właściwe tory? Właśnie. Oczywiście, należy zachować ostrożność, ale też nie okazywać na każdym kroku drugiej osobie, że trudno jej zaufać. Wszystko w waszych rękach, drogie Ryby.

Rozmowy bez końca, romantyczne spacery, a może coś bardziej szalonego? Ryby powinny być gotowe na wszystko. W słońcu namiętność wręcz eksploduje. Chyba warto z tego skorzystać, czyż nie?

