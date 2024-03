Spis treści: 01 Jak rozpoznać swoją numerologiczną wibrację? Wystarczy proste obliczenie

02 Numerologia 33 liczba mistrzowska

03 Numerologiczne 33. To je wyróżnia

04 Numerologiczne 33: To je cechuje

05 Numerologiczna 33: Kobieta

06 Numerologiczna 33: mężczyzna

07 Numerologiczna 33: znane osoby

Jak rozpoznać swoją numerologiczną wibrację? Wystarczy proste obliczenie

Numerologia z roku na rok cieszy się coraz większą liczbą zwolenników. Podobnie jak astrologia jest związana z ezoteryką. Zgodnie z jej podstawowymi założeniami wiedza o ludziach - ich motywacjach, zdolnościach i przeznaczeniu, zapisana jest w liczbach, które władają ich życiem. Szczególnie ważna dla numerologii jest data urodzenia. To właśnie ona pozwala określić numerologiczną osobowość.

W jaki sposób? Aby dowiedzieć się, jaka liczba odzwierciedla nasze przeznaczenie, powinniśmy zsumować wszystkie cyfry daty urodzenia. Jeśli otrzymamy dwucyfrowy wynik, musimy dodać do siebie obie cyfry, tworzące liczbę. (Załóżmy, że ktoś urodził się 18.09.1996 roku. Powinien na początku zsumować kolejne cyfry daty urodzenia, a więc 1+8+9+1+9+9+6=43, a następnie wykonać równie proste obliczenie: 4+3=7. Taka osoba jest numerologiczną Siódemką.) Wyjątek stanowią tzw. liczby mistrzowskie: 11, 22, 33.

Numerologia 33 liczba mistrzowska

Liczby mistrzowskie nie podlegają końcowej redukcji. Tworzą bowiem Trójkąt Oświecenia. Reprezentują energię ogólną: liczba 11 odzwierciedla objawienie, 22 jest związana z działaniem, a 33 nazywa się nauczycielem bezwarunkowej miłości.

Liczby mistrzowskie, w tym liczba 33, niosą charakterystyczne, bardzo wyraźne i mocne wibracje. Ciąży na nich ogromna odpowiedzialność. Zgodnie z założeniami numerologii mają za sobą już pewne przeżycia i doświadczenia, dzięki którym łatwiej jest się im odnaleźć w życiu codziennym - zrozumieć innych ludzi i otaczającą rzeczywistość.

Wszystkie trzy liczby mistrzowskie uznaje się za niezwykłe. Numerologiczne 33 są jednak niezwykle ważne. Dlaczego? To właśnie one zamykają całość zbioru. Ponadto występują bardzo rzadko.

Numerologiczne 33. To je wyróżnia

Numerologiczne Trzydziestki Trójki wyróżniają wyjątkowo mocne wibracje, które świadczą o szczególnym przeznaczeniu. Według numerologii mają bardzo odpowiedzialne zadanie. Ich misją jest czynienie dobra i promowanie zasad moralnych, które służą rozwojowi poszczególnych społeczności.

Liczba 33 szczególnie ważna jest zwłaszcza w kulturze zachodniej. Bywa nazywana liczbą Chrystusową. Ludzie o tej numerologicznej osobowości zazwyczaj w życiu na pierwszym miejscu stawiają sprawiedliwość. To osoby oddane. Wysłannicy miłości.

Numerologiczne 33: To je cechuje

Numerologiczne 33 to osoby, które charakteryzuje wyjątkowa mądrość życiowa. Są tolerancyjne i wyrozumiałe. Cechuje je rozwinięte poczucie sprawiedliwości. Chętnie pomagają innym - są empatyczne i wrażliwe.

Trzydziestki Trójki to urodzeni przewodnicy. Chętnie służą radą i udzielają wskazówek. To oddani przyjaciele, którzy zawsze podczas podejmowania decyzji kierują się dobrem innych. Przestrzegają zasad moralnych i wymagają tego również od swojego najbliższego otoczenia. Gdy widzą, że ktoś wkracza na "złą drogę", reagują natychmiast.

Mają poczucie misji i nieustannie chcą czynić dobro. Dlatego właśnie realizują się w zwodach, które wymagają nieustannego kontaktu z drugim człowiekiem i dają poczucie sprawczości. Są doskonałymi lekarzami, psychologami, psychoterapeutami, nauczycielami, prawnikami, mediatorami.

Z numerologiczną 33 powiązana jest harmonia i zgoda. Osoby skorelowane z tą liczbą nie lubią konfliktów. W sytuacjach kryzysowych dążą do tego, by jak najszybciej osiągnąć porozumienie. Liczbą 33 kieruje równowaga.

Numerologiczne 33 mają doskonale rozwiniętą intuicję, która pomaga im w podejmowaniu słusznych decyzji i odnoszeniu sukcesów. To zazwyczaj osoby o rozwiniętej inteligencji emocjonalnej, wrażliwe szczególnie na słowo. Nierzadko posiadają dar jasnowidzenia.

Numerologiczna 33: Kobieta

Kobiety, których życiem rządzi liczba 33, są niezwykle rodzinne. To doskonałe matki i kochające, oddane żony. Dla dzieci są w stanie poświęcić wszystko. Od partnerów oczekują wierności. Chcą czuć się docenione, kochane. Cechuje je łagodność, subtelność, dobroduszność, uczuciowość i empatia.

Numerologiczne 33 są wymagające zwłaszcza w stosunku do siebie. Często towarzyszy im przekonanie, że są niewystarczające i za wszelką cenę muszą się doskonalić. Bywają zbyt krytyczne. To perfekcjonistki, które surowo oceniają swoje działania. To może doprowadzić je do rosnącego poczucia winy.

Numerologiczna 33: mężczyzna

Mężczyźni, których życiem rządzi liczba 33, to oddani mężowie i kochający ojcowie. Rodzina jest dla nich absolutnym priorytetem. Są opiekuńczy, potrafią docenić poświęcenie partnerki. Chętnie dzielą się domowymi obowiązkami, przykładają dużą wagę do wychowania dzieci.

Niestety numerologiczne 33 mają problemy z kontrolowaniem domowego budżetu. Często popadają w długi. Finanse nie są mocną stroną panów, których życiem kieruje ta mistrzowska liczba.

Numerologiczna 33: znane osoby

