Maj w ogrodzie – warzywa

Maj jest najlepszym momentem na wysiew i sadzenie warzyw do gruntu. Jest to czas, w którym można wysiać: fasolkę szparagową, ogórki, buraki, dynie, marchew, cukinie, rzodkiewkę i sałatę. Do podłoża wsadzamy też wcześniej przygotowane lub zakupione rozsady m.in. papryki, pomidorów, pora oraz selera.

Sadzonki i wysiane warzywa należy w trakcie maja obficie podlewać. Pamiętajmy też o regularnym odchwaszczaniu grządek.

Maj w ogrodzie jest też terminem, w którym ogrodnicy mogą zebrać pierwsze plony. Gotowe będą już wcześniej wysiane: szpinak, szczypior, koperek, rzodkiewka, sałata.

Maj w ogrodzie – rabaty z kwiatami

W maju z rabat w pierwszej kolejności należy pozbyć się wszelkich przekwitniętych roślin cebulowych jak np. narcyzy, krokusy, hiacynty, wczesne tulipany. Jeśli tego nie zrobimy, będą one tracić energię na zawiązywanie nasion, co doprowadzi do osłabiania cebulek. Pozbywamy się też chwastów.

Początek maja to odpowiedni termin na wsadzanie do gruntu bylin cebulowych i bulwiastych, które nie zimują w gruncie. Będą to więc m.in. mieczyki, galtonie, kanny, dalie, begonie bulwiaste.

Pod koniec miesiąca, gdy przymrozków jest coraz mniej, wysiewamy jednoroczne rośliny ciepłolubne. W tym czasie posiane m.in. cynie, kosmosy, aksamitki, lwie paszcze będą obficie kwitnąć latem i jesienią.

Drzewa i krzewy owocowe powinny być podlewane i nawożone w maju. 123RF/PICSEL

Maj w ogrodzie - krzewy i drzewa

Pielęgnacja krzewów i drzew owocowych w maju jest wyjątkowo istotna, gdyż jest to czas, w którym zaczynają one rozkwitać. Z tego powodu powinny być one obficie nawadniane. Należy zwrócić uwagę, aby ich podłoże było stale wilgotne, więc regularnie podlewajmy je.

Krzewy i drzewa owocowe w maju powinny też zostać nawiezione, co da im możliwość większego, bardziej obfitego plonowania. Młode sadzonki odżywiamy je w połowie miesiąca nawozem wieloskładnikowym. Na starszych roślinach używamy go za to na początku maja.

Przekwitnięte drzewa i krzewy kwitnące warto przyciąć i pozbawić starych elementów. Z roślin owocowych na koniec miesiąca obrywamy słabo wykształcone zawiązki owoców i te, które wyglądają na niezdrowe. Ważne jest też wykonywanie oprysków odstraszających szkodniki.

Maj w ogrodzie - pielęgnacja trawnika

Zabiegiem pielęgnacyjnym, który jest kluczowy dla trawnika w maju, jest regularne koszenie. Ciepłe dni i noce skutkują szybkim przyrostem trawy, więc aby utrzymać jego schludny wygląd, najlepiej kosić ją raz w tygodniu. Dodatkowo ten zabieg pozwoli na rozrośnięcie się trawy w miejscach, gdzie występowały gołe placki ziemi.

W przypadku wystąpienia wysokich temperatur i susz, trawnik należy podlewać. Bez tego trawa szybko stanie się sucha i brązowa. W efekcie mogą powstawać puste, pozbawione zielonego dywanu miejsca.

