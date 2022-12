Spis treści: 01 Sprawdź, czy jesteś numerologiczną 8. Oblicz swoją wibrację

02 Numerologiczna 8 - symbolika

03 Numerologiczna 8. Charakterystyka

04 Numerologiczna 8 - kobieta

05 Numerologiczna 8 - mężczyzna

06 Numerologiczna 8 w miłości

07 Numerologiczna 8 - znane osoby

Numerologia to wiedza z zakresu ezoteryki, która przez wielu uchodzi za pseudonaukę. Zakłada, że w naszym życiu nie ma przypadków, a data urodzenia determinuje nasze życie, możliwości czy charakter.

Co ciekawe, wibracje, pod których wpływem pozostajemy, mają mieć wpływ na horoskop dzienny czy miesięczny. Czy dzięki wiedzy zapisanej w liczbach można sprawdzić, co nas czeka w najbliższym czasie?

Sprawdź, czy jesteś numerologiczną 8. Oblicz swoją wibrację

Zdjęcie "Ósemki" wytrwale dążą do celu / 123RF/PICSEL

Za najpotężniejszą w numerologii liczbę uznawana jest 8. Jak sprawdzić wibrację urodzenia? To proste. Wystarczy zsumować wszystkie liczby z daty urodzenia aż do uzyskania jednej liczby. Wyjątkiem są liczby mistrzowskie, do których należą 11, 22 i 33.

Przykładowo: jeśli ktoś urodził się 1. 10. 1980 roku, wykonujemy następujące działanie: 1+1+0+1+9+8+0 = 20, a następnie: 2+0 = 2. I tak, wibracją urodzenia jest w tym przypadku liczba 2.

Numerologiczna 8 - symbolika

Jeśli obrócimy 8 o dziewięćdziesiąt stopni, otrzymamy znak nieskończoności. Dlatego też 8 ma wibrację najpotężniejszą ze wszystkich. Symbolizuje siłę, ambicję, pewność siebie, energię i zrównoważenie. Dzięki temu ludzie mający tę liczbę są silni i zdolni do sprawowania władzy.

Numerologiczna 8. Charakterystyka

Zdjęcie Numerologiczne ósemki to osoby pewne siebie / 123RF/PICSEL

Numerologiczna 8 nie bez powodu jest wyjątkowa. Na tle innych wyróżnia ją przede wszystkim:

ambicja

konsekwencja w działaniu

skupienie na celu

determinacja

Od najmłodszych lat pokazuje, że ma wysokie aspiracje. Priorytety? Sukces i uznanie. Świadczą o tym liczne nagrody za szkolne osiągnięcia, świadectwa z czerwonym paskiem. Niestety, każdy medal ma dwie strony - żądza sukcesu może sprawić, że numerologiczna 8 będzie postępować według zasady: po trupach do celu.

Odrobina szczęścia to jedno. Ósemka jest prawdziwym tytanem pracy, a w osiągnięcie celu wkłada wiele wysiłku. Dlatego też często życie osobiste spycha na dalszy plan.

Numerologiczną 8 cechuje też sumienność, cierpliwość i obowiązkowość. Każde powierzone jej zadanie wykona z należytą starannością. Osoby o tej wibracji myślą praktycznie i konstruktywnie. Każdemu z działań towarzyszy zdrowy rozsądek.

Numerologiczne 8 są szczere, uczciwe, prawdomówne, dlatego też nie tolerują u innych hipokryzji i kłamstwa. Biorą odpowiedzialność za swoje czyny i słowa, mają też dar przekonywania. Dlatego na wysokich stanowiskach czują się jak ryby w wodzie i stają się wpływowymi osobami.

Numerologiczna 8 - kobieta

Kobiety o wibracji numerologicznej 8 budzą podziw. Świetnie zorganizowane, zadbane i twardo stąpające po ziemi. Nie boją się wyrażać swojego zdania, przez co zyskują szacunek otoczenia. Numerologiczne 8 mają swoje określone cele. Partnerem takiej kobiety nie może być ktoś, kto podcina jej skrzydła. Dlatego też najczęściej wybierają one mężczyznę, który będzie je wspierał w ich działaniach. Numerologiczna 8 prędzej zrezygnuje z największej miłości, jeśli ceną byłaby rezygnacja z realizacji swoich marzeń i celów.

Numerologiczna 8 - mężczyzna

Mężczyzna, który jest numerologiczną 8, jest sumienny, pracowity, zaradny. Dzięki tym cechom zyskuje uznanie innych. Sprawdza się na kierowniczych stanowiskach, gdzie czuje się wprost idealnie. Bardzo lubi być ceniony i podziwiany przez innych. Wprost nie znosi sprzeciwu i woli, jeśli jego polecenie jest wykonywane bez podważania.

Kobiety powinny uważać - mężczyzna z numerologiczną 8 przy bliższym poznaniu nie jest już wymarzonym księciem z bajki. Pod fasadą skrywa apodyktyczność, która na dłuższą metę może być w związku uciążliwa.

Numerologiczna 8 w miłości

Zdjęcie Miłość czy sukces? Numerologiczna 8 może wybrać to drugie / 123RF/PICSEL

Numerologiczna 8 koncentruje się przede wszystkim na rozwoju zawodowym. Dlatego też życie uczuciowe i prywatne znajduje się u niej raczej na miejscu drugim. Jeśli chodzi o uczucia, to podchodzi do nich raczej praktycznie niż emocjonalnie. Dla 8 liczy się bardziej społeczny status niż gorące uczucie.

Chociaż numerologiczne 8 działają na płeć przeciwną jak magnes, z czasem mogą się robić zaborcze. To sprawia, że nie każdy będzie w stanie wytrzymać na dłużej w tej relacji. Raz potrafią oddać się namiętnościom, innym razem stają się obojętne. To często wynika z tego, że są pochłonięte sprawami zawodowymi i nie zauważają swojej drugiej połówki.

Osoby z wibracją 8 to wierni i oddani przyjaciele, którzy są zdolni do poświęceń. Tego samego wymagają od innych. Numerologiczne 8 zazwyczaj przyciągają osoby o niższej wibracji, a sporo osób chce zdobyć 8, które widzą jako niezwykle czarujące.

Numerologiczna 8 - znane osoby

Zdjęcie Enrique Iglesias to słynna numerologiczna 8 / Invision/Invision/East News / East News

Wśród znanych numerologicznych 8 są m.in.:

Michał Anioł

Aleksander Puszkin

Jan Paweł II

Pablo Picasso

Oscar Wilde

Sandra Bullock

Enrique Iglesias

Anthony Hopkins

Whoopi Goldberg

Jessica Simpson

