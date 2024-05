Podczas grillowania do żywności przedostają się wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) i policykliczne węglowodory aromatyczne (PAH). Powstają one na skutek spalania produktów - nie tylko drewna czy węgla, ale także np. asfaltu. Uszkadzają one łańcuch DNA, co w konsekwencji może prowadzić do rozwoju chorób nowotworowych. Te same węglowodory są obecne również w dymie tytoniowym. Do żywności, którą przypiekamy na grillu (np. przypalony chleb, kiełbasa czy warzywa) przedostają się rakotwórcze substancje. Oczywiście organizm może sobie z tym poradzić i teoretycznie powinien usunąć szkodliwe związki. Zawsze jednak istnieje ryzyko, że część z toksyn pozostanie i przekształci się w poważne schorzenie - tym bardziej, jeśli tego typu posiłki serwujemy sobie często.