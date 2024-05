Wrotycz pospolity to roślina ceniona za jej właściwości zwalczające pasożyty, takie jak wszy, glisty, tasiemce i świerzb . Roślina może osiągać 100 cm długości, a jej najbardziej charakterystycznym elementem są wyraziste, żółte kwiaty typu koszyczki oraz zielone, duże i pierzaste liście.

Wrotycz najczęściej rośnie na glebach gliniastych lub ilastych , bogatych w azot. Roślinę można spotkać przy jeziorach i stawach, na brzegach lasów, przydrożach i wilgotnych nieużytkach . Wrotycz zawiera w sobie olejek eteryczny, którego głównym składnikiem jest toksyczny tujon . Do innych składników wrotyczu należą m.in. kamfora, borneol, flawonoidy, garbniki, kwasy organiczne i tanacetyna .

To właśnie zawartość wspomnianego tujonu sprawia, że wrotycz posiada właściwości lecznicze, mające zastosowanie w medycynie naturalnej. Należy jednak pamiętać, że tujon nie może pełnić roli dodatku do żywności, ale jest dopuszczalny jako składnik surowców roślinnych używanych do produkcji napojów.