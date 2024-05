Katarzyna Bosacka od wielu lat doradza Polakom w kwestiach świadomego robienia zakupów. Prowadziła programy "Wiem, co jem" i "Wiem, co kupuję". Obecnie prowadzi program "Bosacka daje radę", jest też aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi prawie 180 tys. osób.

Już wielokrotnie udowodniła, że deklaracja producenta może się różnić od tego, co widnieje na etykiecie. Bosacka zachęca, by sięgać po zdrowsze produkty, chętnie publikuje też swoje przepisy.

- Wszystko zależy od składu i producenta, ale ogólnie możemy przyjąć, że najmniej kaloryczny jest napój migdałowy - ok. 30 kcal/100 ml. Kolejne miejsce zajmuje napój ryżowy i sojowy - ok. 40 kcal/100 ml, potem mamy napój owsiany i mleko krowie - ok. 50 kcal/100 ml. Może trochę inny typ, ale mamy jeszcze mleczko kokosowe, które jest zdecydowanym zwycięzcą, jeżeli chodzi o kaloryczność - ma aż ok. 160 kcal/100 ml - napisała na Instagramie.



- Pamiętajcie, że każdy napój roślinny lub mleko mają inne wartości odżywcze. A Wy pijecie napoje roślinne czy wybieracie klasyczne mleko krowie? Który jest Waszym ulubionym? - zwróciła się do swoich obserwujących.