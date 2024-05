Alojza to żeński odpowiednim imienia Alojzy. Pochodzi z języka germańskiego i łączy się ze słowem alwisi, co oznacza wszystko wiedzący, mądry.

Alojza to imię , które jest obecnie bardzo rzadko nadawane w Polsce. W 2023 roku nie odnotowano żadnej nowo narodzonej dziewczynki o tym imieniu. Po raz ostatni było ono używane w latach 70. XX wieku.

Do najpopularniejszych zdrobnień imienia Alojza należą takie określenia jak:

Alojza to numerologiczna jedenastka. Osoby urodzone pod znakiem tej liczby są odkrywcze, świetnie radzą sobie w trudnych sytuacjach i nie boją się nowych wyzwań. W działaniu przestrzegają nałożonych odgórnie zasad moralnych. Cenią sobie niezależność i lubią wieść wygodne, bogate życie.

W historii pojawiło się kilka znanych kobiet noszących imię Alojza lub jego zagraniczne odpowiedniki. Należą do nich:

Alojzy to kobiety stworzone do pracy z innymi. Chętnie podejmują się zawodów odpowiedzialności publicznej, co oznacza, że mogą pełnić rolę mediatorek, sędzin czy radczyń prawnych.