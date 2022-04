Skorpion- szczery i bezczelny

Okazuje się, że do najbardziej niemiłych znaków zodiaku zaliczają się Skorpiony. Dlaczego? Osoby spod tego znaku zodiaku same często przyznają, że nie mają problemów z oszukiwaniem innych, czy byciem po prostu wrednym. Skorpion jest jednym z nielicznych znaków zodiaku, który ma bardzo wytrzymałą psychikę. Sprawianie przykrości innym przychodzi mu łatwo, nie ma przy tym żadnych hamulców. Przebywanie w jego towarzystwie, nie jest łatwe, a co dopiero poważniejsza relacja z nim... Z radosnego i troskliwego partnera potrafi w sekundę zmienić się w nieprzyjemnego i odpychającego. Skorpion jest szczery, ale bezczelny, co negatywnie wpływa na jego relacje z innymi.

Reklama

Czytaj również: Horoskop na kwiecień 2022

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy Polacy wierzą w horoskopy? Interia.tv

Koziorożec - miewa humorki

Zdjęcie Złego Koziorożca lepiej omijać / 123RF/PICSEL

Za niemiłego uznawany jest także Koziorożec. To zodiak, który potrafi dobrze grać w pozory. Wydaje się opiekuńczy, troskliwy, lojalny, ale do pewnego momentu. Jeśli coś lub ktoś przysłoni mu własne interesy, pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Koziorożec zawsze stawia siebie na pierwszym miejscu. Potrafi być wredny i niemiły, szczególnie wtedy, gdy ktoś przekroczy pewne granice. Ma też swoje humorki. Jeśli trafisz na gorszy dzień Koziorożca, jak najszybciej uciekaj. Możesz usłyszeć kilka nieprzyjemnych słów na swój temat.

Lew - bycie niemiłym to jego broń

Lwy mają w życiu konkretne cele. Jeśli ktoś stanie na ich drodze - potrafią być złośliwe i nieprzewidywalne. Potrafią też długo planować zemstę i czerpać z tego satysfakcję. Jeśli coś pójdzie nie po ich myśli - są skłonne do rozpętania awantury. Mają wybuchowy charakter i często puszczają im nerwy. Są bardzo wrażliwe na krytykę, ale same potrafią bez zbędnej kokieterii oceniać innych. Zazwyczaj są niemiłe dla tych, którzy chcą im zaszkodzić albo po prostu nie pasują do ich planu.

Sprawdź także: Znaki zodiaku najlepszych kochanków