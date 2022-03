Kwiecień będzie dobrym miesiącem dla Baranów. Szczególnie dobrze będzie im się układało życie miłosne, ale w pracy powinny być bardziej uważne i skupione. Jeśli się do tego nie zastosują, to mogą popełnić poważne błędy. Dla Byków będzie to trudny i nerwowy miesiąc. Kilka rzeczy na pewno im nie wyjdzie, ale nie jest to powód do poddania się. Bliźnięta powinny uważać. Dobre dni będą przeplatały się z gorszymi. W dobrym samopoczuciu nie pomogę też problemy zdrowotne, z którymi mogą się borykać.

Kwiecień będzie bardzo dobrym miesiącem dla Raka. Los może się bardzo mocno do niego uśmiechnąć i powinien wykorzystać wszystkie możliwości, jakie się przed nim otworzą. Ciekawy układ planet sprzyjać będzie Lwom. Będzie im się powodziło we wszystkich sferach. Panny czeka dosyć wymagający miesiąc. Mają szansę dobrze odnaleźć się w pracy, ale będą musiały się mocno postarać. W miłości mogą czekać je trudne chwile.

Dla zodiakalnych Wag kwiecień będzie wymagającym, ale dosyć stabilnym miesiącem. Waga swoim uporem i spokojem wewnętrznym będzie mogła przezwyciężyć wszystkie trudności. Skorpiony natomiast powinny postawić na oszczędność i odpoczynek. To zdecydowanie poprawi ich jakość życia. Strzelce muszą podejść do spraw życiowych z dużą dozą rozsądku i spokoju. Czasami warto nagiąć się do potrzeb innych. Można mieć dzięki temu więcej korzyści niż strat, a w tym miesiącu będzie to bardzo znaczące.

Koziorożce czeka dość wymagający miesiąc, choć ich ciężka praca na pewno im się opłaci. W życiu uczuciowym mogą pojawić się nieporozumienia, a ich sprzymierzeńcem będzie spokój. Przed Wodnikami wiele wyzwań, a kłopoty zdrowotne mogą być pewną przeszkodą, jednakże udane życie uczuciowe to zrekompensuje. Rybom los będzie sprzyjać w każdej sferze życia. To jest też czas na podejmowanie ważnych życiowych decyzji.

Horoskop miesięczny KWIECIEŃ 2022 - BARAN

UCZUCIA

Dzięki Słońcu w Wadze Barany będą romantyczne, staną się wyjątkowo delikatne i wyrozumiałe. To da ich związkowi nową jakość i pokaże inne oblicze. Kwiecień będzie również dobrym czasem na poważne rozmowy dotyczące przyszłości. Barany mogą chcieć czegoś więcej. Wejść na wyższy poziom lub zaplanować coś poważnego. W połowie miesiąca, za sprawą wpływu Słońca, jak również niezastąpionej Wenus, Baran będzie miał okazję wybrać się ze swoją miłością na krótki wyjazd, żeby zregenerować siły. Koniec miesiąca będzie również mocno podbarwiony uczuciami, choć Baran zacznie już pokazywać swoją bardziej agresywną i zdecydowaną naturę.

SAMOTNE BARANY

Dobra wiadomość dla samotnych Baranów. W kwietniu mają szansę na miłość i znalezienie prawdziwego szczęścia. Powinny zwrócić szczególną uwagę na znajomych i przyjaciół, bo właśnie w tym gronie może spotkać swoją drugą połowę.

KARIERA I FINANSE

W kwietniu Barana będzie interesować tylko życie uczuciowe, na tym będzie najbardziej skupiony, dlatego sprawy zawodowe zejdą na drugi plan. W pracy będzie roztargniony i rozkojarzony, przez co może popełnić nie jeden błąd, w tym taki, którego nie da się naprawić. Dlatego powinien być bardzo ostrożny we wszystkim, co robi. Jeśli chodzi o finanse, to nie jest to dobry czas na wydawanie pieniędzy, choć pod koniec miesiąca może się pojawić konieczność wydania większej kwoty. Merkury w tym miesiącu sprawi, że Baran będzie podatny na wpływy innych i może zostać oszukany na dość dużą kwotę.

ZDROWIE

W kwietniu Barany będą w nadzwyczajnie dobrej formie. Można powiedzieć, że w tym miesiącu przeżyją swoją drugą młodość, będą pełnie siły, wigoru i energii.

Horoskop miesięczny KWIECIEŃ 2022 - BYK

UCZUCIA

Byki w kwietniu będą pełne energii i pasji, głównie dzięki wpływowi Słońca, które będzie w Wadze. Znajdą czas zarówno dla partnera, jak i dla siebie. Będą mogły poświęcić się swoim pasjom i zainteresowaniom. W tym czasie mogą być lekko zdezorganizowane i roztargnione, jednakże za sprawą Merkurego w Skorpionie, Byk odzyska równowagę, a dodatkowo uda mu się rozwiązać ważny problem. Byka czeka też wiele miłych spotkań z rodziną i znajomymi.

SAMOTNE BYKI

Samotne Byki poznają w tym miesiącu bardzo dużo nowych osób, jednakże powinny unikać bliższej znajomości z zodiakalnym Lwem, który może negatywnie wpłynąć na ich życie.

KARIERA I FINANSE

Kwiecień będzie dla Byka dobrym miesiącem w sferze zawodowej. Pozytywny wpływ Wenus i Słońca sprawi, iż Byk będzie miał szansę zabłysnąć na tle innych, pokazać się z bardzo dobrej strony. Czekają go dodatkowe zadania czy projekt, których zdecydowanie powinien się podjąć. Zaangażowanie Byka przełoży się na premię.

ZDROWIE

Dla Byka kwiecień będzie miesiącem energetycznym i żywiołowym, szczególnie jego pierwsza połowa. Siła jego woli i charakteru przełoży się na dużą odporność i o żadnych chorobach, poza co najwyżej katarem, nie może być mowy.

Horoskop miesięczny KWIECIEŃ 2022 - BLIŹNIĘTA

UCZUCIA

Wpływ Marsa i Merkurego sprawi, że Bliźnięta będą pełne wewnętrznych rozterek i sprzeczności. Jednego dnia będą kochały całym sobą, a drugiego będą myślały o rozstaniu. Będą mocno poirytowane i złe z tendencjami do kłótni. I to jest największe wyzwanie dla Bliźniąt w tym miesiącu, żeby powstrzymać się przed inicjowaniem konfliktów i kłótni. Jeśli uda im się tego uniknąć, to mają szansę spokojnie utrzymać związek, a nawet tuż po połowie miesiąca, dzięki kwietniowej pełni, poczuć przypływ uczuć.

SAMOTNE BLIŹNIĘTA

Samotne Bliźnięta mają szanse poznać nową osobę, z którą może połączyć ich bliższa relacja. Kwiecień głównie za sprawą Wenus będzie dla nich czasem mocno energetycznym, ale szanse na poważny związek, nie są duże.

KARIERA I FINANSE

Wpływ Marsa sprawi, że Bliźnięta w kwietniu, będą miały problem z koncentracją i zaangażowaniem. I to może wpłynąć na ich wyniki w pracy. Będę musiały o nie zawalczyć. Niemniej może im się to udać, chociaż na pewno będzie wymagało dużego uporu i determinacji. Jeśli Bliźnięta staną na wysokości zadania, to koniec miesiąca przyniesie nagrodę. Pieniędzy im nie zabraknie, a wręcz przeciwnie, będą mogły odłożyć pewną całkiem znaczącą kwotę.

ZDROWIE

W kwietniu Bliźnięta mogą mieć problemy zdrowotne i powinny szczególnie uważać na kości, stawy, urazy, ale także zadbać o lepszą odporność organizmu.

Horoskop miesięczny KWIECIEŃ 2022 - RAK

Kwiecień będzie bardzo dobrym miesiącem dla Raka. Los może się bardzo mocno do niego uśmiechnąć i powinien wykorzystać wszystkie możliwości, jakie się przed nim otworzą wróżka Mariwa

UCZUCIA

Dzięki Wenus i Merkuremu Rak będzie w bardzo romantycznym nastroju. Partnerowi będzie okazywał wiele uczucia i pokaże, jak wiele ten związek dla niego znaczy. Zdecyduje się na poważne deklaracje i podejmie ważną decyzję odnośnie przyszłości związku. To będzie również miesiąc towarzyskich spotkań.

SAMOTNE RAKI

Samotne Raki mają zdecydowanie szansę poznać ciekawe osoby, spędzać miło czas, uczestniczyć w spotkaniach i imprezach, a te jak wiadomo sprzyjają nawiązywaniu nowych relacji, spośród których jedna może być bardzo zażyła.

KARIERA I FINANSE

Kwiecień dla Raka to czas zmian, których nie lubi, jednakże mogą one przynieść mu dużo dobrego. Merkury, a potem Wenus w Skorpionie sprawią, że przed Rakiem otworzą się nowe drzwi. Jeśli od jakiegoś czasu nosił się ze zmianą pracy, to właśnie teraz będzie na to wręcz idealny moment. Dodatkowo na jego drodze staną osoby, które będą w stanie mu pomóc, a wręcz w niego zainwestować. Dlatego Rak może to wykorzystać na swoją korzyść, a wtedy na brak finansów nie będzie mógł narzekać.

ZDROWIE

Rak powinien uważać na wszelkiego rodzaju używki i przesadę. Najlepszy jest umiar i zdrowy rozsądek, a tego Rakowi w kwietniu może zabraknąć.

Horoskop miesięczny KWIECIEŃ 2022 - LEW

UCZUCIA

Lwa czeka wiele uniesień i namiętności. Dzięki wpływowi Wenus, uczucia te będą bardzo silne,. Mars spowoduje, że Lew będzie miał potrzebę walki o przyszłość, o coś większego, znaczącego. Jest duża możliwość, że zacznie poważnie myśleć o potomstwu i takie cele będzie chciał realizować. Szybko, bo już w tym miesiącu przejdzie od planów do czynów.

SAMOTNE LWY

Samotne Lwy w tym miesiącu mają szansę spotkać prawdziwą miłość. Będą wręcz przyciągały swoją aparycją i zachowaniem do siebie adoratorów, a pośród nich będzie ktoś wyjątkowy.

KARIERA I FINANSE

Wpływ Słońca i Merkurego sprawi, iż Lew będzie miał dużo szczęścia, bo mimo tego, że nie będzie się bardzo przykładał do wykonywanych obowiązków i trochę odpuści sobie pracę, to nie odbije się to na jego karierze zawodowej. Co prawda Merkury w Skorpionie sprawi, że ktoś może nie być przychylnie nastawiony do Lwa, ale na jego szczęście, nie będzie mógł mu w znacznym stopniu zaszkodzić.

ZDROWIE

Lew w tym miesiącu również i w tej sferze będzie miał szczęście i nawet, jeśli wszyscy na około niego będą się zmagać z infekcjami i przeziębieniami, Lwa to ominie.

Horoskop miesięczny KWIECIEŃ 2022 - PANNA

UCZUCIA

W tym miesiącu Panna zostanie wystawiona na dużą próbę, będzie się musiała wykazać dużą dozą wyrozumiałości w stosunku do partnera, który będzie w nieciekawym nastroju. Ważne jest, aby Panna zachowała spokój i nie eskalowała problemów, a skutecznie je wyciszała. Na szczęście pomoże jej w tym wpływ Słońca, którego energia sprawi, że uniknie poważnych problemów w związku. Święta dzięki temu przebiegną dosyć spokojnie.

SAMOTNE PANNY

Samotne Panny w tym miesiącu powinny bardzo uważać na nowe znajomości, które mogą się okazać zgubne.

KARIERA I FINANSE

Panna dzięki wpływowi Merkurego i Wenus ma szansę w tym miesiącu pokazać się z jak najlepszej strony. Będzie miała szansę zaprezentować swoje mocne strony, a w szczególności spostrzegawczość i refleks. Dzięki temu zasłuży na docenienie, a nawet nagrodzenie przez przełożonych. Wszystko jednak będzie zależało od zaangażowania. Panna nie będzie mogła narzekać na finanse, a wręcz przeciwnie, Mars będzie zachęcał do podjęcie dodatkowych zadań, które dadzą większe, czy też dodatkowe, możliwości zarobkowania.

ZDROWIE

To będzie ciężki i wymagający miesiąc i przełoży się to na problemy zdrowotne. Panna powinna znaleźć czas dla siebie, na wypoczynek i regenerację.

Horoskop miesięczny KWIECIEŃ 2022 - WAGA

UCZUCIA

Słońce i Merkury sprawią, że Waga znajdzie duże pokłady cierpliwości i wyrozumiałości, a będą jej one bardzo potrzebne. Partner Wagi nie będzie miał dla niej tyle czasu, ile by chciała, a i z okazywaniem uczuć będą pewne problemy. Na szczęście Waga też będzie miała dużo na głowie i dzięki temu może uniknąć problemów w związku. Za sprawą Słońca tylko umocni się w przekonaniu, że postępuje słusznie. Dzięki takiemu podejściu zarazi dobrym nastrojem partnera.

SAMOTNE WAGI

Samotne Wagi nie powinny się nastawiać na to, że pojawi się ktoś do stałego związku, ale mogą liczyć na przelotny romans.

KARIERA I FINANSE

Mars i Merkury sprawią, że Waga będzie skłonna do ryzykownych działań w związku ze swoją pracą. Dlatego powinna się zastanowić, co najmniej kilka razy, co i komu chce powiedzieć. Jedno słowo za dużo może zniweczyć to, na co ostatnio tak ciężko pracowała. Jeśli chodzi o finanse, to Waga nie powinna mieć z nimi większych problemów, choć powinna się liczyć z możliwością większych wydatków.

ZDROWIE

Dla Wagi kwiecień będzie bardzo dobrym miesiącem pod względem zdrowia. Odczuje ona przypływ energii i siły, a to przełoży się również na dobrą odporność. Warto zadbać o odpowiednią ilość snu.

Horoskop miesięczny KWIECIEŃ 2022 - SKORPION

UCZUCIA

Wpływ Plutona i Wenus sprawi, że Skorpion poczuje nagły przypływ uczuć, ale zabraknie mu sił, na to, aby je okazywał. Raczej sam będzie potrzebował opieki swojego partnera, jak również najbliższych. Będzie chciał być doceniony, zaopiekowany i będzie chciał się czuć kochany i ważny. W tym miesiącu, będzie mieć na tyle szczęścia, że dostanie od bliskich mu osób wszystko to, czego potrzebuje. Sam nie powinien jednak zapomnieć o tym, żeby to w odpowiedni sposób docenić, aby nikogo nie urazić.

SAMOTNE SKORPIONY

Samotne Skorpiony mają szansę poznać kogoś, kto okaże im dużo zainteresowania, co może ich połączyć na dłużej.

KARIERA I FINANSE

Wpływ Merkurego i Marsa sprawi, że Skorpion będzie w bojowniczym nastroju. I choć wcale nie będzie miał siły toczyć wielkich bojów, to jednak wyrazi swoje zdanie, szczerze powie o tym, co myśli, czym może sobie przysporzyć wrogów. Ponieważ jednak uda mu się powstrzymać emocje, skala problemu nie będzie aż tak duża, jak na początku będzie się mogło wydawać i z czasem przycichnie całkowicie. Skorpion na pewno w tym miesiącu powinien uważać na wydatki, a oferty i promocje będą kusić. Jednakże to nie są rzeczy pierwszej potrzeby i warto się powstrzymać, aby w przyszłości rozsądniej zagospodarować te środki.

ZDROWIE

Skorpion będzie mocno zmęczony w tym miesiącu. Wpłynie to na jego samopoczucie i odporność. Na pewno pomoże odpoczynek i odpowiednia suplementacja. Nie bez znaczenia będzie też potrzeba przebywania na świeżym powietrzu.

Horoskop miesięczny KWIECIEŃ 2022 - STRZELEC

UCZUCIA

Mars i Merkury sprawią, iż Strzelec będzie w bojowym nastroju, nastawiony na działanie, ale takie skierowane głównie na siebie i swoje potrzeby. A tymczasem partner będzie potrzebował więcej atencji i okazania mu uczuć. Warto, aby Strzelec zostawił z boku swoje potrzeby i zainteresował się partnerem, na pewno w przyszłości mu się to opłaci. Tym bardziej, że Wenus skłoni Strzelca do większej wylewności i to nie będzie tak, że nie będzie mu się to podobało. Dbając o partnera, docelowo zadba też o siebie.

SAMOTNE STRZELCE

Samotne Strzelce w kwietniu mogą liczyć na czyjeś zainteresowanie swoją osobą, jednakże do miłości jeszcze przed nimi daleka droga.

KARIERA I FINANSE

W sferze zawodowej, głównie za sprawą wpływu Wenus i Słońca, dla Strzelca to dobry czas na zmiany. Niezależnie od tego, czy nosił się z tym zamiarem wcześniej, czy też pomyślał o tym dopiero w tym miesiącu, może zawalczyć o nową, inną przyszłość. Pojawią się przed nim nowe możliwości, propozycje, oferty. I owszem, powinien to dobrze przemyśleć, sprawdzić, niemniej podejmując takie sprawdzone ryzyko, nie wyjdzie na tym źle. Wręcz przeciwnie może to być trampolina do sukcesu. Warto w tym miesiącu, aby Strzelec przyjrzał się swoim wydatkom, bo ewidentnie pieniądze przepływają mu przez palce. Warto zrobić jakiś konkretny plan, dzięki czemu można zaoszczędzić dodatkowe pieniądze.

ZDROWIE

W kwietniu Strzelec będzie miał dużo energii, głównie dzięki wpływowi Słońca, dlatego jego nastrój będzie bardzo dobry. Natomiast powinien zbadać o zdrową dietę, gdyż może mieć problemy z prawidłową przemianą materii.

Horoskop miesięczny KWIECIEŃ 2022 - KOZIOROŻEC

UCZUCIA

Wenus sprawi, że Koziorożec poczuje przypływ uczuć i będzie się starał je okazywać. Jednakże spotka się z oporem i niezrozumienia ze strony partnera. Może dojść do poważnej kłótni. Koziorożec powinien zachować spokój i nie dać się wciągnąć w ostrą wymianę zdań. Najlepsze, co może zrobić, to zaczekać, aż opadną emocje, bo na pewno nie będą dobrym doradcą.

SAMOTNE KOZIOROŻCE

Samotne Koziorożce raczej nie powinny się spodziewać wybuchu namiętności i gorących uczuć, ale mogą mieć koło siebie bratnią duszę, chętną do pomocy i wsparcia.

KARIERA I FINANSE

Zodiakalne Koziorożce będą pod silną presją zrealizowania założonych wyników. Zabiorą się do tego z impetem i dużą energią, głównie za sprawą wpływy Słońca i Wenus, które korzystnie wpłyną na zapał do pracy. Jednakże, Koziorożce pracujące na etacie mogą zostać przez kogoś wstrzymana, a Mars sprawi, że dojdzie do konfliktowej sytuacji. Jeśli jednak Koziorożce pracują na własny rachunek, nic nie stanie im na przeszkodzie i ich praca przyniesie dużo dodatkowego zarobku.

ZDROWIE

Koziorożec w tym miesiącu będzie się cieszył dobrym zdrowiem. Największym jego wrogiem, przez którego będzie się źle czuł, to tylko i wyłącznie stres. Jeśli sobie z nim poradzi, to poradzi sobie ze wszystkim. Potrzebny mu spokój i zdrowy rozsądek.

Horoskop miesięczny KWIECIEŃ 2022 - WODNIK

UCZUCIA

Wenus i Słońce sprawią, iż Wodnik będzie bardzo uczuciowy, wyrozumiały i cierpliwy dla swojego partnera. Dzięki temu czeka go czas sielanki i spełnienia. W związku Wodnika odżyje miłość, zaczną się randki, pojawi się flirt.

SAMOTNE WODNIKI

Samotne Wodniki, głównie za sprawą wpływu Marsa, będą gotowe na śmiały podryw, który może skończyć się powodzeniem. Czeka ich przygoda, która może mieć długotrwałe, pozytywne następstwa.

KARIERA I FINANSE

Wodnik w kwietniu wykaże się dużą pomysłowością i kreatywnością. Merkury sprawi, że Wodnik bardzo dobrze będzie wiedział, co i kiedy należy zrobić, żeby osiągnąć założone cele, zrealizować plan, czy rozwiązać problem. Uda mu się to wszystko zrealizować pod takim warunkiem, że będzie pracował sam. Jeśli jednak czeka go praca zespołowa, mogą się pojawić konflikty i nieporozumienia. Kwiecień nie będzie dobrym czasem na duże wydatki. Wodnik musi uważać, ponieważ wpływ Marsa sprawi, iż może chcieć dokonywać impulsywnych i zbędnych zakupów, dotyczy to również zakupów przez internet.

ZDROWIE

Wodnik w kwietniu będzie odczuwać spadki energii, co niekorzystnie wpłynie na jego samopoczucie. Zdecydowanie powinien też uważać na wszelkiego rodzaju urazy i wypadki.

Horoskop miesięczny KWIECIEŃ 2022 - RYBY

UCZUCIA

Wpływ Wenus sprawi, że dla Ryb będzie to jeden z najlepszych miesięcy. Ponownie połączy ich gorąca miłość, zrozumienie, wsparcie. Spędzą ze sobą wiele romantycznych chwil i czeka ich wiele uniesień oraz namiętności. Ryby bardzo dużo dobrego zrobią dla swojego związku i dla partnera, ale nie zapomną też o najbliższych. Będą wsparciem i oparciem, dla kogoś potrzebującego z bliskiego otoczenia. Dobro szybko do nich wróci.

SAMOTNE RYBY

Samotne Ryby w tym miesiącu raczej nie poznają nikogo nowego. Ale wśród tych, których znają, będzie ktoś, kto od dawna do nich wzdycha. To dobry czas na otwarcie się i dostrzeżenie tego, co jest blisko.

KARIERA I FINANSE

Słońce sprawi, że kwiecień przyniesie Rybom nowe możliwości i rozwiązania. Pracujące Ryby dadzą sobie doskonale radę z obowiązkami, ale mogą odczuwać niedosyt, czy też niedowartościowanie. To będzie dla nich bardzo dobry czas na szukanie nowej pracy, czy też zupełną zmianę zawodowych planów życiowych. Ryby zdecydowanie powinny podjąć ważne decyzje, nawet, jeśli będą one dotyczyły zmiany zawodu, czy charakteru pracy. To będzie dobry kierunek działania.

ZDROWIE

Zdrowotnie Ryby będą się czuły wręcz wyśmienicie. Wszystko, co do tej pory im doskwierało, minie, a olbrzymie pokłady energii, dadzą im dużo siły do działania. Ryby nawet nie pomyślą o tym, żeby się skupić na zdrowiu, bo nie będzie ku temu ani okazji, ani powodu.