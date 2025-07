Wenus i Mars rządzą sierpniem

Od samego początku sierpnia tempo wydarzeń zawodowych będzie wysokie. Mars wchodzi do znaku dyplomatycznej Wagi już 7 sierpnia, co oznacza, że wygrywać będą ci, którzy potrafią negocjować, działać z wyczuciem i w zgodzie z innymi. Jednocześnie Wenus - planeta miłości, przyjemności i… pieniędzy - wchodzi do charyzmatycznego Lwa 25 sierpnia, zwiastując czas, w którym najłatwiej zostać zauważonym i docenionym.

Ale to nie wszystko. Mars tworzy korzystne układy z Uranem i Plutonem, a Wenus z Saturnem, Uranem i Neptunem. To idealne tło dla przełomów - zwłaszcza finansowych. Możliwe są premie, nagrody za zakończone projekty, awanse lub pozytywne zmiany warunków pracy. Kto może liczyć na premię lub awans?

Lew

Lwy to zdecydowani liderzy sierpnia. Od 25 sierpnia Wenus przebywa w ich znaku, a wcześniej tworzy koniunkcję z Jowiszem (12.08). To czas finansowego błogosławieństwa, uznania przez przełożonych, a także większego wpływu i prestiżu. Lwy mogą liczyć na awans, ale też na zaproszenia do ważnych projektów lub nagrody symboliczne (np. tytuł, stanowisko, gratyfikacje).

Waga

Mars w Wadze od 7 sierpnia dodaje sił, inicjatywy i… skuteczności. Wagi będą bardziej aktywne, a jeśli odważą się zawalczyć o swoje. Dostaną to, czego chcą. Premia? Zmiana etatu? Zgoda na pracę zdalną? To możliwe! Zwłaszcza jeśli potrafią pokazać, że potrafią współpracować, ale nie boją się postawić granic.

Planety w sierpniu wyjątkowo sprzyjają Rybom 123RF/PICSEL

Ryby

Planety w sierpniu wyjątkowo sprzyjają Rybom. Wenus i Jowisz (12.08) tworzą układ wspierający emocjonalnie i finansowo. To czas, gdy nagrody mogą przyjść nieoczekiwanie - za wcześniejsze działania, "w tle". Osoby spod tego znaku mogą liczyć na uznanie, które przełoży się na realne korzyści finansowe.

Koziorożec

To miesiąc zbierania owoców. Saturn i Neptun wspierają cierpliwość i systematyczność Koziorożców. Nawet jeśli nie padnie słowo "premia" - osoby spod tego znaku poczują, że są ważne, potrzebne, zauważone. To idealny czas, by Koziorożce poprosiły o podwyżkę, szczególnie w drugiej połowie miesiąca. Poznaj talent, dzięki któremu mogą zostać milionerami.

Nie tylko pieniądze się liczą

Sierpień to też czas wewnętrznej satysfakcji i przełomów w karierze, które niekoniecznie mają postać przelewu na konto. W tym miesiącu mogą się pojawić:

nowa odpowiedzialność,

większy wpływ na zespół,

awans nieformalny (np. koordynacja projektu),

zgoda na warunki, o które długo się zabiegało.

Niech ten miesiąc będzie przypomnieniem, że prawdziwa premia to często nie tylko cyfry na koncie, lecz także poczucie spełnienia i wpływu. Wykorzystaj ten czas, by budować wartość, która wykracza poza standardowe definicje sukcesu.

