Wróżbita Maciej (właśc. Maciej Skrzątek) jest jednym z najpopularniejszych ekspertów od ezoteryki w Polsce. Wróżbiarstwem zajmuje się już od 20 lat i jak sam przyznał w rozmowie z Alicją Resich zajęcie to, jest jego pasją. - Ja zawsze powtarzam, że gdybym tego nie kochał, gdyby to nie było częścią mojego życia, to bym na pewno przestał to robić. Tak jak pani jest dziennikarką całe życie - mówił, zwracając się do prowadzącej. - Albo ktoś jest lekarzem, prawnikiem, to są właśnie powołania.

Przełomowa Era Wodnika. Co nas czeka w 2025

Koniec roku to dla osób zajmujących się przepowiadaniem przyszłości bardzo intensywny czas. - Zawsze pod koniec roku jest oblężenie u wróżek, wróżbitów, ja mam niesamowity wzrost klientów. Ludzie chcą wiedzieć, jaki będzie rok - mówił wróżbita Maciej.

Jak tłumaczył gość podcastu "Zbliżenia", czynnikiem mającym znaczący wpływ na przyszłe zdarzenia jest fakt, że weszliśmy w astrologiczną Erę Wodnika. - Wodnik jest znakiem sojuszy, jest jedenastym znakiem zodiaku, jest związany z jedenastym domem horoskopu, odnoszącym się do tych, którzy nam pomagają - tłumaczył Wróżbita Maciej w rozmowie z Alicją Resich. - Chodzi o to, że mamy stać się braćmi. Wodnik łączy, to są sojusze, to są zgromadzenia.

Wróżbita Maciej: Sztuczna inteligencja ma zdominować świat

Dodał też, że Era Wodnika, jest erą silnych. - Wodnik sprawi, że będziemy silniejsi, wychodzimy z Ery Ryb, ery delikatności, ryba to jest symbol ofiary, natomiast Wodnik jest symbolem chłodu - wyjaśniał wróżbita. - Symbolizuje naukę, jest kojarzony ze wszelkimi urządzeniami, maszynami. To twardszy znak niż Ryby, wszyscy w tej nowej erze staniemy się silniejsi.

Jak zauważył ekspert, warto też przyjrzeć się graficznemu przedstawieniu wodnika - dwóm falom.

- Wodnik jest bardzo dualistyczny. Z jednej strony oznacza bunt, a z drugiej współdziałanie. Dwa kierunki - tłumaczył Maciej Skrzątek.

Rozwój nauki, w oczywisty sposób kojarzy się z ulepszeniem i upowszechnieniem sztucznej inteligencji. Popularyzacja i szerokie zastosowanie tego narzędzia już teraz w wielu osobach budzi obawy. Zdaniem wróżbity Macieja, rzeczywiście, technologia ta, w kolejnych dekadach ma odgrywać istotna rolę w kształtowaniu naszej rzeczywistości.

- Sztuczna inteligencja ma zdominować świat i ludzi w Erze Wodnika. To przeraża. Ery działają w sposób postępowy, Era Wodnika ma oznaczać naukę, kosmos, będziemy zbliżać się do kosmosu. Po Erze Wodnika nastąpi Era Koziorożca, era zimna, całkowitego zniewolenia, to odległa perspektywa, jakieś dwa tysiące lat.

Wróżbita Maciej: W 2025 jako ludzkość dostaniemy manii na punkcie elektroniki

A jak przedstawiają się prognozy na najbliższe miesiące. Sporo namieszać może Jowisz, który w czerwcu wejdzie w znak Raka - znak kojarzony z domem, rodziną. Jak tłumaczył wróżbita Maciej, ta największa z planet wszystko "wyolbrzymia". - Jowisz w Raku skoncentruje nasza uwagę na tym, co Polskie, co związane z domem, rodziną, dziećmi. Jowisz w Raku oznacza też kwestie wyzwolenia, przeciwstawienia się ograniczeniom, w takim czasie jesteśmy troskliwy, opiekuńczy, chcemy dbać o innych. Jeśli chodzi o politykę, może nastąpić wyzwolenie, ograniczenie stosowania siły wobec innych państw - tłumaczył wróżbita Maciej. - W ogóle ten 2025 rok będzie ciekawy. Pluton w znaku Wodnika określa, że my jako ludzkość dostaniemy większej manii na temat elektroniki, nauki, będziemy stawiać na oryginalność, wyzwolenie, nietypowość.

