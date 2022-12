Spis treści: 01 Horoskop dzienny na 30 grudnia 2022 r. - BARAN

02 Horoskop dzienny na 30 grudnia 2022 r. - BYK

03 Horoskop dzienny na 30 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop dzienny na 30 grudnia 2022 r. - RAK

05 Horoskop dzienny na 30 grudnia 2022 r. - LEW

06 Horoskop dzienny na 30 grudnia 2022 r. - PANNA

07 Horoskop dzienny na 30 grudnia 2022 r. - WAGA

08 Horoskop dzienny na 30 grudnia 2022 r. - SKORPION

09 Horoskop dzienny na 30 grudnia 2022 r. - STRZELEC

10 Horoskop dzienny na 30 grudnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop dzienny na 30 grudnia 2022 r. - WODNIK

12 Horoskop dzienny na 30 grudnia 2022 r. - RYBY

Horoskop dzienny na 30 grudnia 2022 r. - BARAN

Twój dzień w pracy będzie bardzo udany. Nie dość, że będziesz duszą towarzystwa, to twoja głowa będzie też pełna pomysłów i ciekawych rozwiązań. Pamiętaj jednak, by znaleźć czas na wszystko, równowaga musi być zachowana. W tej całej sytuacji poczujesz się silniejszy i pewny siebie. Wieczorem możesz zadbać o to, by umówić się z kimś ciekawym na randkę. Jak się okaże, kandydatów będzie sporo, zatem na pewno znajdziesz kogoś, kto wyda ci się na tyle interesujący, że warto będzie poświęcić mu swój czas.

Horoskop dzienny na 30 grudnia 2022 r. - BYK

Musisz dziś dokonać kilka poprawek w swoich projektach w pracy. Okaże się, że sporo z nich będzie tego wymagało, by jeszcze raz się im przyjrzeć. Ale to nic, bo masz jeszcze czas, by się z nich rozliczyć. Ważne, byś drogi Byku, nie zostawiał tego na ostatnią chwilę, gdyż wtedy możesz się ze wszystkim nie wyrobić. Porzuć w swoim życiu coś, co się nie sprawdza w nim i rozpocznij na nowo swoją podróż. Nie warto kurczowo trzymać się struktur, które nie przynoszą korzyści, blokują rozwój, nie wnosząc tym samym nic wartościowego do życia.

Zdjęcie Horoskop dzienny na piątek, 30 grudnia 2022 r. / 123RF/PICSEL

Horoskop dzienny na 30 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Masz dziś czas by złapać dłuższy oddech. Po pracy zaplanuj odpoczynek, najlepiej w gronie zaufanych przyjaciół. Obgadajcie swoje sprawy i poczyńcie plany na przyszłość. Wieczór może też być udany pod warunkiem, że rozpocznie się kolacją na mieście, a zakończy w jakimś klubie. Czasami warto dać się ponieść muzycznym wibracjom. Naładujesz akumulatory, ale pamiętaj, że całej nocy na imprezy zarwać nie możesz. W końcu rano czeka cię pobudka i poranna zawodowa rutyna.

Horoskop dzienny na 30 grudnia 2022 r. - RAK

Dziś staraj się za bardzo z niczym nie wychylać. W pracy przetrwaj zupełnie niezauważony. Weź na siebie jak najmniej obowiązków. W innych kwestiach staraj się odpuścić, przeczekać jakoś ten trudny dzień. Skup się po prostu na sobie, swoich domowych sprawach. Możesz czas poświęcić na poprawianie urody, sprzątanie w domu, czy po prostu zwyczajne nic nie robienie, które też bywa potrzebne, tak po prostu, by nie zwariować. Wieczór z książką niech będzie dziś dla ciebie najlepszym podsumowaniem tego ciężkiego dnia.

Horoskop dzienny na 30 grudnia 2022 r. - LEW

Musisz w końcu uwierzyć w swoje własne możliwości. Masz wszystkie atuty ku temu, by udało ci się osiągnąć sukces. Jesteś zatem już gotowy, drogi Lwie, do tego, by przyjąć na siebie trud zmierzenia się z zadaniem, jakie szef dla ciebie przygotował. Nie bój się, że sobie nie poradzisz, bo tak nie będzie. Jeśli jednak, ale tylko na chwilę, w siebie zwątpisz, pamiętaj, że masz obok zgrany zespół, który zawsze wesprze cię w działaniu. W końcu razem pracujecie na sukces, więc nie zostawi cię w potrzebie. Ale ty i tak dasz radę. Powodzenia!

Horoskop dzienny na 30 grudnia 2022 r. - PANNA

W wielu dziś sprawach tak naprawdę kierować się będziesz swoim sercem. To może być czasami złudne, bo serce to emocje, a jak na podejmowane decyzje mają wpływ emocje, różnie wtedy bywa. Na szczęście u ciebie, Panno, emocje będą dziś dobrym doradcą. Wybierzesz dzięki nim właściwe rozwiązania. Po południu, w gronie swoich przyjaciółek, wyjaśnisz jakieś zaległe tajemnice i sekrety, tak by nie było więcej między Wami nieporozumień. Możesz też udać się na zakupy. Księgarnia dziś będzie bardzo trafnym wyborem.

Horoskop dzienny na 30 grudnia 2022 r. - WAGA

Trochę, droga Wago, poszalałaś ostatnimi czasy i pozawierałaś mnóstwo nowych znajomości. Teraz okazuje się, że kompletnie nad nimi nie panujesz. Masz na dziś umówionych kilka randek a czasu tak niewiele. Usiądź zatem spokojnie, zacznij przeglądać swoje kontakty i dokonaj selekcji. Wybierz maksymalnie trzech kandydatów, z którymi dziś się spotkasz. Intuicja podpowie Ci potem, którego z nich wybrać i dać mu szansę na coś więcej a kto był zwyczajnie stratą czasu. Intuicja zawsze dba o ciebie i poddaj się jej wpływom.

Horoskop dzienny na 30 grudnia 2022 r. - SKORPION

Już od rana będziesz bardzo krytyczny dla innych, ale i dla siebie samego również. Zupełnie niepotrzebnie. Okaże się bowiem, że wszystko poszło tak, jak miało pójść i nie masz powodów do obaw. Szef zadowolony z twoich decyzji i działań, zatem jak to się mówi, spać możesz spokojnie. Po pracy, dla rozładowania stresu, możesz wyskoczyć coś zjeść ulubionego na mieście razem ze znajomymi. To bardzo poprawi humor i zejdzie napięcie, które towarzyszyło ci od samego rana.

Horoskop dzienny na 30 grudnia 2022 r. - STRZELEC

W miłości dla Strzelców kosmos przewidział na dziś same dobre rzeczy. Osoby będące w związkach czuć będą się bardzo kochane, akceptowane i chciane. Teraz, to samo, dać powinny swoim partnerom, by poczuli się podobnie. To dobry znak dla przyszłości takich relacji. Zaś dla samotnych Strzelców dziś, Kosmos przygotował możliwość pójścia na bardzo fajną randkę. Poznać mogą bardzo energiczne osoby, które ich trochę rozruszają i wprowadzą pozytywne zmiany do życia. Kto wie, co się jeszcze wydarzy.

Horoskop dzienny na 30 grudnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

Musisz dziś bardzo uważać na to, by pewna sprzeczka, jak się potem okaże, zupełnie niepotrzebna, nie przerodziła się w karczemną awanturę. Jeśli w porę się nie opamiętasz, doprowadzić możesz do zerwania relacji z osobą, z którą kłócić się będziesz. Lepiej na spokojnie i bez emocji porozmawiać, bo sprawa jest zupełnie inna niż ją widać na pierwszy rzut oka. I nie daj się też wmieszać w cudze spory czy konflikty, a zwłaszcza w jakieś intrygi. To się nigdy nie kończy dobrze, a tobie już wystarczy kłopotów.

Horoskop dzienny na 30 grudnia 2022 r. - WODNIK

Mimo szczerych swoich chęci, niestety dziś, nie uciekniesz od obowiązków. I niestety jeszcze, będzie ich bardzo dużo. Zrób dobry plan i się go trzymaj, a okaże się, że nie było tak źle. Podstawą szybkiego rozwiązania spraw jest zawsze dobre planowanie, a potem konsekwentne jego wypełnianie. Wieczorem, w gronie swoich najbliższych, możesz zwolnić tempo i skupić się tylko i wyłącznie na samych przyjemnościach. Możliwe nawet, że twoi domownicy, sprawią ci miłą niespodziankę.

Horoskop dzienny na 30 grudnia 2022 r. - RYBY

Dzień może być bardzo udany i spokojny, pod warunkiem że nie dasz się wmieszać w cudze sprawy i spory. Nie zajmuj stanowisk żadnej ze stron, bo i tak uznana zostaniesz, droga Rybo, za adwokata diabła. Neutralność dziś w podejściu do innych osób powinna być dla ciebie priorytetem. Skup się po południu na swojej miłości, zabierz ją na długi spacer potem na kolację, i uważaj, bo po tych przeżyciach zapadniesz w głęboki sen i śnić będziesz o samych dobrych sprawach. Rano zapisz swój sen, by go zapamiętać.