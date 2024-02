Tarot na 14 lutego 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: 7 Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zdołasz zintegrować się z grupą, nie zatracając swoich cech charakteru, indywidualnego podejścia. Dobrze się zastanów, co pragniesz wnieść do tych relacji. Początkowo natłok nowości oraz inne silne osobowości mogą cię nieco przytłoczyć. W finansach wiedz, że ręka rękę myje, a ktoś zna kogoś. Trzymaj ze wszystkimi. W drodze uwaga na problemy z trawieniem.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: Mag

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że się określisz. Nasze życie pełne jest przejściowych momentów, w których nie wiemy, kim jesteśmy ani jaki będzie nasz następny krok. Nadchodzi jednak taka chwila, kiedy trzeba podnieść nogę, a potem postawić ją na ziemi przed, za, po lewej lub po prawej. W finansach masz mnogość opcji. Każda zamknie wszystkie inne ścieżki. W zdrowiu uważaj na gardło.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: Głupiec

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że nie pomylisz doskonałej intuicji z szaleństwem, a odwagi - z brawurą. Niekiedy człowieka obłąkanego i pioniera odróżnia wyłącznie łut szczęścia. Jeśli ktoś wygląda, jakby szedł przez świat bez żadnego planu, to najpewniej tak właśnie jest. Nie oczekuj od niego za wiele. W finansach uwaga na nieprzemyślany wydatek. W zdrowiu jest ryzyko stłuczenia kończyny.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: Sprawiedliwość

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zwalczysz swoje pokusy, a także oprzesz się pragnieniu zemsty. Proste wyrównanie rachunków nie przyniesie spokoju. Może za to wycisnąć łzy żalu i zasiać gniew, że nie stać cię było na sprawiedliwy wyrok. Wisi nad tobą trudna decyzja, ale warto ją podjąć. W finansach wypłać komuś, co do niego należy. Możliwe spotkanie z prawnikiem. W zdrowiu uwaga na nerki.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: Król Buław

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że gwałtownie pohamujesz swoje albo jego pragnienia, nim będzie za późno. W czyjejś naturze leży zdobywanie, rzucanie wyzwań, nieustanne parcie do przodu. Może to się jednak odbywać kosztem frustracji, łez, rozczarowań i spalonych mostów. W finansach nie daj się ponieść emocjom ani niczyim fantazjom. Zachowaj chłodną głowę. W zdrowiu uwaga na ostrogę w pięcie.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: 2 Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś ma nadzieję na związek romantyczny z Tobą albo przynajmniej na ciepłą przyjaźń. Osoba ta trzyma się na dystans. Pomimo niewątpliwych uczuć nie jest ona pewna, czy chce się angażować. Mogą jej w tym przeszkadzać skomplikowane relacje rodzinne lub brak doświadczenia. W finansach ktoś zechce nawiązać współpracę na próbę. W zdrowiu uwaga na problemy z płucami lub nerkami.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: 10 Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że poddasz się większej sile, zaakceptujesz, że nie na wszystko mamy wpływ. Miłość bywa jak huragan, a związki wypracowane przez pokolenia wyrastają przed nami jak góry. Nie sposób ich skruszyć, a bardzo trudno obejść. Trzeba wspinać się po szczęście z tym, kto raczej się nie zmieni. W finansach możliwe odziedziczenie interesu. W zdrowiu uwaga na serce.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: Słońce

W relacjach osobistych ktoś liczy, że będzie mógł się grzać w twoim blasku, że podzielisz się z nim radością, spokojem, optymizmem, a może nawet i... domem. W grę wchodzi zarówno wspólny stały adres, jak i "przezimowanie" u siebie przyjaciela, krewniaka lub... zwierzęcia. W finansach może dokonać się przełom, który całkowicie zmieni twoje podejście do kariery. W zdrowiu uwaga na problemy z sercem.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: 3 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że wykażesz się wobec niego szczególną delikatnością. Trudno jest rozmawiać z osobą drażliwą, wyczuloną na swoim punkcie. Najdelikatniejsza sugestia może zostać odebrana jako osobisty atak. Nie wchodź w rolę rozjemcy między dwiema zwaśnionymi stronami. W finansach ograniczenia i przykrości da się przezwyciężyć. W zdrowiu uwaga na kolki nerkowe, ból w boku.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: 7 Buław

W relacjach prywatnych ktoś ostrzega, że obecne trudności mogą zostać pokonane, jednak będzie to miało swoją cenę. Przyj do przodu, o ile jesteś w stanie ponieść tego konsekwencje. W przeciwnym razie się wycofaj. Nie ma nic gorszego niż frustracja, że poświęcenie nie zostało docenione. W finansach nie stawaj jako jednostka przeciwko wielu. W zdrowiu uwaga na problemy z zatokami, migreny.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: Głupiec

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że docenisz wolność. Ten ktoś nie chce zbyt wielu zobowiązań i nie zamierza ich tobie narzucać. Nie pragnie dla związku żadnej etykietki. Jeśli masz silne pragnienie przynależności oraz stabilizacji, to może cię taka postawa bardzo frustrować. W finansach zyskasz okazję, by porzucić zobowiązania bez większego ambarasu. W zdrowiu uwaga na zawroty głowy.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: 10 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że wycofasz się z kontaktów, które tylko cię wykańczają. Twoje obowiązki wobec drugiego człowieka kończą się tam, gdzie zaczyna się autodestrukcja. Nikt, kto naprawdę dobrze ci życzy, nie będzie świadomie wymagał poświęcenia bez granic. W finansach musisz znaleźć wsparcie, wspólnika, by kontynuować walkę. W zdrowiu uwaga przede wszystkim na układ nerwowy.