Jakich tkanin lepiej unikać latem? Niektóre potrafią zamienić lato w koszmar

Poliester - najgorszy z możliwych

Poliester to jedna z najbardziej powszechnych tkanin w letnich ubraniach i jedna z najgorszych. Może wyglądać dobrze, ładnie się układać, być łatwy do prania. Ale kiedy robi się gorąco, to zaczyna się problem. Nie przepuszcza powietrza, zatrzymuje wilgoć i potęguje uczucie gorąca. W efekcie skóra nie oddycha, a pot nie ma jak odparować. Dodatkowo sztuczne włókna mogą podrażniać skórę, szczególnie gdy masz skłonność do alergii lub otarć. Wyjątek? Poliester techniczny, stosowany w odzieży sportowej - tam jest zaprojektowany tak, "by oddychał". W sukienkach z sieciówki - niestety nie.

Akryl - sweter w środku lipca?

Akryl to materiał, który najczęściej spotykamy w zimowych ubraniach - i z jakiegoś powodu bywa też w letnich topach, narzutkach, a nawet lekkich sweterkach. Dlaczego nie warto kupować ubrań z tego materiału? Akryl zatrzymuje ciepło i potrafi nieźle się nagrzać. Nie oddycha, nie chłodzi, a do tego szybko się mechaci. Na lato zdecydowanie lepiej sobie odpuścić.

Nylon - na co dzień lepiej nie

Nylon, podobnie jak poliester, może sprawdzać się w ubraniach sportowych (szczególnie tych, które mają system odprowadzania wilgoci). Ale w codziennych ubraniach, często działa jak plastikowa folia. Daje uczucie przyklejonego ubrania, zwiększa potliwość i przy wysokiej wilgotności nie daje oddychać. Jeśli chcesz się czuć swobodnie i komfortowo latem, to lepiej go unikać.

Wiskoza - czy zawsze jest dobra?

To może być zaskoczenie, bo wiskoza często uchodzi za materiał "naturalny i przewiewny". I faktycznie, dobrze wykonana wiskoza potrafi być przyjemna w dotyku, miękka, a nawet oddychająca. Problem w tym, że wiskoza w taniej wersji (czytaj: z większości fast fashion) po kilku praniach zaczyna przypominać szmatkę - traci kształt, nie przepuszcza powietrza, w upale staje się lepiąca. Jeśli wiskoza - to wysokiej jakości, najlepiej z dodatkiem lnu lub bawełny. Inaczej lepiej się nie oszukiwać.

Sztuczne podszewki - zdradliwy detal

Nawet jeśli sukienka z wierzchu jest z bawełny czy lnu, sprawdź, co jest pod spodem. Podszewki z poliestru lub acetatu potrafią całkowicie zrujnować letnią stylizację. Skóra nie oddycha, pojawiają się plamy, a materiał potrafi przykleić się do nóg i pleców już po wyjściu z domu. Lepiej szukać rzeczy bez podszewki albo z podszewką z naturalnych włókien (np. wiskozy, bawełny).

A co wybierać zamiast?

Jeśli chcesz przetrwać lato bez przepoconych ubrań, to warto postawić na tkaniny, które współpracują z ciałem.

Len to klasyka, która nie bez powodu wraca co sezon. Jest przewiewny, lekki i doskonale oddycha. Co więcej - im częściej go nosisz i pierzesz, tym staje się bardziej miękki i "dopasowany". Delikatnie się gniecie, ale to właśnie dodaje mu charakteru.

Bawełna, szczególnie ta organiczna, to niezawodny wybór na lato. Jest miękka, przyjazna dla skóry, chłonna i nie zatrzymuje wilgoci. Sprawdza się świetnie na T-shirty, piżamy, bieliznę i wszystko, co nosimy blisko ciała. Warto czytać metki - im mniej domieszek, tym lepiej.

Lyocell i Tencel to nowoczesne tkaniny pochodzenia naturalnego (wytwarzane z celulozy drzewnej), które łączą w sobie lekkość, miękkość i doskonałą oddychalność. Są biodegradowalne, przyjazne dla skóry i często używane w bardziej etycznej modzie. Mają przyjemny "chłodzący" efekt i pięknie się układają.

Bambus to materiał, który może zaskoczyć. Ma naturalne właściwości antybakteryjne, działa chłodząco i jest wyjątkowo miękki w dotyku - niektórzy porównują go do jedwabiu. Dobrze sprawdza się zarówno w ubraniach codziennych, jak i w bieliźnie czy odzieży sportowej. Latem daje uczucie świeżości i komfortu, nawet przy bardzo wysokich temperaturach.

