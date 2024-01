Tarot na 26 stycznia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot na dziś dla Barana (26 stycznia 2024 r.)

Karta: 9 Mieczy

W życiu prywatnym ktoś liczy, że utrzyma cię w niewiedzy i strachu. Zdaj sobie sprawę ze swoich opcji. Jeśli funkcjonujesz w dramatycznym układzie, przestudiuj swoje prawa. A przede wszystkim rozmawiaj z ludźmi. W konfrontacji z ich przekonaniami twoje lęki przestaną się wydawać tak zawłaszczające. W finansach wczytuj się w umowy i raporty. W zdrowiu uwaga na łzawienie, kłopoty z oddychaniem.

Tarot na dziś dla Byka (26 stycznia 2024 r.)

Karta: 4 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że wycofasz się z aktywnego towarzyskiego życia i wykorzystasz ten czas na autorefleksję. Ktoś może flirtować na twoich oczach. Spuść na to zasłonę milczenia, odejdź, wyłącz telefon, a plotkującym znajomym nakaż zmienić temat. W finansach nie wszystkie okazje trzeba łapać w lot. Dbaj o swoje siły. W zdrowiu uwaga na anemię, wyczerpanie.

Tarot na dziś dla Bliźniąt (26 stycznia 2024 r.)

Karta: 8 Denarów

W relacjach ktoś liczy, że dzięki talentowi, cierpliwości i taktowi uczynisz z tej osoby żywe dzieło sztuki. W dobrym związku zyskujemy warunki, by wzrastać, doskonalić się, poznać sedno własnego istnienia. Druga strona czuje się jak nieobrobiony marmur - porowata, bezkształtna, przytłoczona kompleksami. Pozwól jej poczuć się piękną. W finansach uczciwa praca popłaca. W zdrowiu uwaga na palce.

Tarot na dziś dla Raka (26 stycznia 2024 r.)

Karta: 5 Denarów

W życiu osobistym ktoś liczy, że nie będziesz rzucać słów na wiatr. Łatwo zapewniać i obiecywać, gdy dzieje się dobrze. Trudne czasy weryfikują nasze chęci oraz możliwości. Ktoś może zechcieć rozliczyć cię z wcześniej wypowiedzianych zaklęć, ciągnąć się za tobą jak wyrzut sumienia. W finansach nie rób teraz błędów, które obarczyłyby twoją reputację na przyszłość. W zdrowiu uwaga na opryszczkę.

Tarot na dziś dla Lwa (26 stycznia 2024 r.)

Karta: Król Denarów

W życiu prywatnym ktoś ma nadzieję, że docenisz wszystko dobre, co cię spotyka. Pewna osoba jest zmęczona krytyką. Nie chce czuć się zagrożona, ilekroć popełni błąd. Jesteśmy panami swojego losu, co oznacza, że większość niepowodzeń jesteśmy w stanie nadrobić lub... przymknąć na nie oko. W finansach możesz mieć do czynienia z kimś, kto nie nasycił się sukcesem. W zdrowiu uwaga na jelita.

Tarot na dziś dla Panny (26 stycznia 2024 r.)

Karta: Królowa Denarów

W życiu prywatnym ktoś liczy, że będziesz robić to, co dla ciebie naturalne. Nie potrzeba żadnych udziwnień, podążania za modą. Twój obecny wiek jest twoją największą zaletą. Nie zyskasz już nigdy świeżości, która się z nim wiąże albo nie zapewnisz sobie awansem swobody i elegancji, które mogą płynąć wyłącznie z doświadczenia. W finansach dobre układy z kobietą. W zdrowiu uwaga na kolana.

Tarot na dziś dla Wagi (26 stycznia 2024 r.)

Karta: 6 Kielichów

W relacjach osobistych ktoś liczy, że się nim zaopiekujesz, pomożesz mu nadrobić zaległości w kochaniu i wyleczyć traumy z dzieciństwa. Nie możemy jednak zastępować rodziców naszym ukochanym. Skazujemy się wówczas na ich gniew, rozczarowanie i oziębłość. W finansach możesz otrzymać propozycję od kogoś, kogo dobrze znasz. Możliwy będzie zwrot długu. W zdrowiu uwaga szczególnie na wypadanie włosów.

Tarot na dziś dla Skorpiona (26 stycznia 2024 r.)

Karta: 4 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że wykażesz niezależność myślenia. Twoje otoczenie może znajdować się pod wpływem tradycji, hołdować starym zwyczajom. Ty masz jednak swój rozum. Wiesz, kim jesteś, czego pragniesz, na kim Ci zależy. Nie odrzucaj tego, żeby tylko poczuć się bezpiecznie. W finansach to dobry moment na oszczędzanie, trzymanie grosza w garści. W zdrowiu uwaga na zaparcia.

Tarot na dziś dla Strzelca (26 stycznia 2024 r.)

Karta: Giermek Kielichów

W relacjach osobistych ktoś oczekuje od Ciebie entuzjazmu, ciekawości w podejściu do nowości, a nie lęku. Życie to oczywiście nie cyrk. Nie wykonasz sztuczki na skinienie. Może jednak warto poćwiczyć na własny użytek postrzeganie szklanki do połowy pełną? W finansach oglądaj potencjalne nabytki fachowym okiem i staraj się jak najwięcej o nich dowiedzieć. W zdrowiu uwaga szczególnie na palce.

Tarot na dziś dla Koziorożca (26 stycznia 2024 r.)

Karta: 3 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zaimponujesz jego bliskim. Znajomy lub Druga Połowa pragnie przedstawić cię znajomym, lub rodzinie. Czas się wykazać! Zadbaj o dobry wygląd, a przede wszystkim o nienaganne maniery. Jeśli nie masz pewności, co robić, skorzystaj z podręcznika savoir-vivre'u. W finansach zrób coś, aby udowodnić swoją przewagę nad innymi. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na palce u rąk.

Tarot na dziś dla Wodnika (26 stycznia 2024 r.)

Karta: Gwiazda

Ktoś bliski liczy, że zdoła ukoić twój ból, osuszyć łzy żalu, uspokoić rozedrgane serce. Ta osoba ma również nadzieję, że aktywnie wesprzesz ją w tych wysiłkach, aktywnie zawalczysz o swoje lepsze samopoczucie. Nadzieja często jest nazywana głupią, a przecież nikt nie zdoła odmówić jej piękna. W finansach możesz otrzymać ciekawą propozycję w najlepszym momencie. W zdrowiu uwaga na układ nerwowy.

Tarot na dziś dla Ryb (26 stycznia 2024 r.)

Karta: 10 Denarów

W życiu osobistym ktoś ma nadzieję, że zawsze znajdzie miejsce w twoim sercu. Być może z czasem pojawi się przestrzeń dla kolejnych kochanych bytów? Np. dla dziecka albo psa. Rozszerz swoją wspólnotę o przyjaciół, dalszych krewnych. Pilnuj, by najmłodsi ćwiczyli się w kontaktach z ludźmi. W finansach możesz mieć udane negocjacje i spółkę z przyjacielem. W zdrowiu uwaga na przeziębienie.