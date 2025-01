Wróżka Diana w kartach widzi spore zmiany. Trzy znaki czeka złoty czwartek

Co przyniesie czwartek 23 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy dla Barana. Karta Głupiec

Przyszłość jest niepewna, przeszłość już nie istnieje, możemy pracować wyłącznie z tym, co mamy tu i teraz. Możesz trafić na osobę, która będzie domagała się od ciebie zapomnienia o jej dawnych błędach, zechce rozpocząć z tobą nowy rozdział swojego życia. Czy zechcesz w to wejść? W finansach szczęśliwy zbieg okoliczności może przybliżyć ci doskonałą okazję. W zdrowiu uwaga na wysypkę i pasożyty.

Horoskop tarotowy dla Byka. Wieża Boga

Mówi się, że jeśli spadać, to z wysokiego konia. Nic jednak tak nie boli jak urażona duma. Ktoś może zadać cios twojej miłości własnej i ambicji. To dobry moment, by skupić się na sobie, sprawdzić, co naprawdę jest dla ciebie ważne, a z czego możesz zrezygnować. Zrób to, a polecisz do sukcesu jak na skrzydłach. W finansach nie inwestuj w ruinę, przestarzałe patenty. W zdrowiu uwaga na kręgosłup.

Horoskop tarotowy dla bliźniąt. Karta Sprawiedliwość

W kwestiach uczuciowych możesz przyciągnąć uwagę osoby, która cieszy się dużym prestiżem społecznym, a także ma silne poczucie sprawiedliwości. Ten ktoś nie wymaga nieskalanego sumienia, ale chce widzieć autentyczną skruchę, postanowienie poprawy i zadośćuczynienie. W finansach możesz mieć ważną rozmowę z osobą obeznaną w prawie i administracji. W zdrowiu uwaga przede wszystkim na nerki.

Horoskop tarotowy dla Raka. Rycerz Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć kontakty z osobą pełną zapału, traktującą bycie w związku niczym misję. Człowiek ten reprezentuje rycerski ideał miłości. Nie musi mieć z tobą stałego kontaktu, ale chce wiedzieć, że jesteście jak dwie połówki jabłka i łączą Was wyjątkowe emocje. W finansach możesz wydać pieniądze na słuszną sprawę, szlachetną zbiórkę. W zdrowiu uwaga na problemy z trawieniem.

Horoskop tarotowy dla Lwa. Karta Kapłanka

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która zna jakąś ważną prawdę, ale nie jest zbyt chętna, by ją wyjawić. Może potrzebna będzie jeszcze odrobina cierpliwości albo po prostu większa domyślność. Rozmawiając z kimś, użyj wyobraźni. Trzeba będzie rozszyfrować aluzje. W finansach otrzymasz dostęp do tajnej wiedzy, kod, zagadkę do rozwiązania. W zdrowiu uwaga na podbrzusze.

Horoskop tarotowy dla Panny. Karta Księżyc

Możesz przyzywać nieprzystępną osobę tak jak wilk wyje do księżyca. Frustracja podpowiada drastyczne metody. Nie daj się jednak sprowokować. Bywa, że zaczynamy nienawidzić ludzi, którzy nas odrzucili. Jednak takie ich prawo. Skup się na tych, którzy mogą dać Tobie więcej niż kompleksy. W finansach plotki i pogłoski zdominują dyskusję. Nie idź ślepo za nimi. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na żołądek.

Horoskop tarotowy dla Wagi - Karta Rycerz Buław

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z osobą zmienną, która jednak sama źle znosi niepewne sytuacje. Człowiek ten nie lubi być na świeczniku ani składać żadnych deklaracji. Spodziewaj się raczej przelotnej znajomości, krótkich spotkań pełnych ognia. W finansach możesz się jednorazowo wzbogacić, ale nie będzie to raczej stały kontrakt. W zdrowiu uwaga na stany zapalne w ciele.

Horoskop tarotowy dla Skorpiona. Karta Umiarkowanie

Szukaj inspiracji wśród ludzi, którzy potrafią dostrzegać w innych dobroć, a czyjeś wady nigdy nie przesłaniają im jego zalet. W grę może wchodzić służba lokalnej społeczności, działalność dobroczynna, wsparcie sąsiadów. Możesz też pomóc się komuś oczyścić - dosłownie lub metaforycznie. W finansach warto robić co jakiś czas roszady między kontami i akcjami. W zdrowiu uważaj na krążenie.

Horoskop tarotowy dla Strzelca. Karta Sąd Ostateczny

W relacjach prywatnych możliwy będzie powrót, druga szansa, ułaskawienie ciebie lub bliskiej osoby, przebicie się ze swoim przekazem do człowieka, który dotąd pozostawał na niego ślepy i głuchy. W kontaktach z ludźmi trzeba będzie iść z duchem czasu, zaakceptować zmiany obyczajowe. W finansach może dojść do rodzinnej zrzutki, żeby komuś pomóc. W zdrowiu uwaga przede wszystkim na jelito grube.

Horoskop tarotowy dla Koziorożca. Karta 10 Buław

W relacjach prywatnych istnieje ryzyko uciekania w pracę lub w obowiązki, żeby tylko nie myśleć o uczuciach oraz związku. Jeśli jesteś z kimś, to taki stan nie może się przedłużać. Nie wmawiaj też sobie, że ludzie cenią cię wyłącznie za to, co dla nich robisz. To nieprawda. W finansach pracy może być dużo, ale okaże się przytłaczająca dla ciała i psychiki. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na kręgosłup.

Wszystko o znakach zodiaku>>> 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy dla Wodnika. Karta Koło Fortuny

W życiu prywatnym nie warto prosić o zmiłowanie ludzi niedojrzałych i kapryśnych. Nawet jeśli nie chcą cię krzywdzić, to nie potrafią przewidzieć skutków swoich pochopnych decyzji, a ich rozwój osobisty przebiega powoli. Zamiast przerabiać wciąż te same lekcje, zmień otoczenie na bardziej pojętne. W finansach szykują się totalne roszady na stanowiskach. W zdrowiu uwaga na problemy neurologiczne.

Horoskop tarotowy dla Ryb. Karta Giermek Denarów

W życiu osobistym możesz trafić na osobę, która dopiero uczy się miłości, bycia w związku. Także ciebie totalnie nowe okoliczności mogą zmusić do wprowadzenia radykalnych zmian, zdefiniowania ról w relacji na nowo. Jeśli musisz wprowadzać sztywne ramy, korzystaj z najlepszych wzorców. W finansach możesz otrzymać prezent, zapewne pojawi się nowy klient. W zdrowiu uwaga na problemy z palcami u rąk.

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv