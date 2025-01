Koziorożec to zdecydowanie największy konserwatysta wśród wszystkich znaków zodiaku. Nie znosi zmian, a wręcz panicznie się ich boi - priorytetem jest dla niego poczucie stałości i pewności. Koziorożec lubi się rozwijać i pracować nad słabościami, więc nie chodzi o zmiany w jego wnętrzu, ale o konieczność dostosowywania się do nowych miejsc czy warunków. Nic dziwnego, że jeśli tylko ma taką możliwość, stara się zatrzymać wszelkie życiowe rewolucje lub zawczasu im zapobiec.

Możliwe, że to właśnie strach przed zmianą i słabe umiejętności adaptacyjne sprawiają, że jest dość sztywny w obejściu, zachowuje się w sposób mocno sformalizowany i trudno do niego dotrzeć. Zodiakalny Koziorożec uchodzi za najmniej sympatyczny znak zodiaku, a szkoda, bo w głębi duszy jest bardzo radosny, lojalny i uwielbia dobrą zabawę.

Koziorożec ma zresztą mnóstwo zalet. Jest bardzo zdyscyplinowany, odpowiedzialny, konsekwentny i cierpliwy. To też bardzo praktyczny i dojrzały znak zodiaku, który nie znosi tracić czasu "na głupoty". Za wszelką cenę dąży za to do sukcesu, jest niesamowicie wymagający, zarówno w stosunku do siebie jak i do innych ludzi i przywiązuje przesadnie dużą wagę do opinii nawet obcych osób. Ten zlepek cech sprawia jednak, że jest marzeniem każdego szefa!