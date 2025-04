Zacznie się w poniedziałek. Wróżka Anne ostrzega trzy znaki zodiaku

W tym tygodniu będziesz robić to, na co masz ochotę. W pracy na etacie docenisz pomocnych i życzliwych ludzi, dzięki którym pracuje ci się łatwiej. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą powinny bardziej precyzować swoje plany i robić szczegółowy harmonogram realizacji wytyczonych celów. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą spodziewać się dobrych wiadomości, a ich telefon będzie dzwonić od rana. W sprawach finansowych skupisz się na poszukiwaniu planów oszczędnościowych.

Kwietniowa aura przyniesie nowe zaskakujące wiadomości . W pracy na etacie szef może cię irytować, bo będzie interesować się tym, co robisz i jakie masz plany, a ty nie lubisz, jak ktoś patrzy ci na ręce. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą będą zabiegane i zmęczone nieustannym naprawianiem szkód, które wyrządzili inni. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia ponownie wrócą do byłego pracodawcy. W finansach sytuacja będzie sprzyjać tym, którzy obracają dużymi pieniędzmi.

W tygodniu będziesz działać szybko i zdecydowanie, bo niektóre okazje już się nie powtórzą. W pracy na etacie, ktoś przypomni sobie o starych sprawach i będzie nieustannie wydzwaniać, co może cię irytować. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą będą aktywnie analizować i rozkładać na czynniki pierwsze poczynione kroki, które mają wyprowadzić firmę z zastoju. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia znajdą robotę na zastępstwo, która bardzo im się spodoba. Jeśli zależy ci na pożyczce banku, to w tym tygodniu dostaniesz ją bez problemu.

Zapowiada się udany, ale pracowity czas. W pracy na etacie czas płynął będzie jakby wolniej, bo mimo że masz trochę obowiązków do wykonania, to nikt cię nie będzie poganiał. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą skupią się na tym co przynosi im zyski i pozbędą się nierentownych zleceń. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny inwestować w swoje talenty i umiejętności, a poprawią swój byt. W sprawach finansowych to dobry czas na aktywne szukanie okazji do zarobku. W weekend zapragniesz bawić się i korzystać z uroków życia, wydając na to ciężko zarobione pieniądze.