Horoskop tygodniowy od wróżki Anne na 19-25 lutego 2024 r.

Horoskop tygodniowy dla Barana

Aura tego tygodnia zachęci cię do uporządkowania pewnych spraw. W pracy będziesz musiał podjąć wysiłek w celu przewrócenia autorytetu, który ktoś z zespołu skutecznie podważył. Zajęte Barany będą starały się udoskonalić swoje partnerstwo, wprowadzając do niego ład i harmonię. Wolne zaś na swojej drodze poznają kogoś, kto popiera ich przekonania.

Horoskop tygodniowy dla Byka

Już od samego poniedziałku zajmiesz się sprawami zawodowymi. W pracy skonsolidujesz siły, i zaczniesz działać z kimś, kto będzie pomocny w realizacji projektów. Zajęte Byki powinny dokładnie analizować informacje, jakie docierają do niego, bo mogą zareagować zbyt impulsywnie na czyjeś pomówienia i oskarżyć partnera o coś, czego nie zrobił. Wolne zaś zaczną intensywnie działać w poszukiwaniu straconego uczucia.

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt

W tym tygodniu nabierzesz dystansu do tego, co robisz. W pracy ważne jest to czym się zajmujesz i ile czasu na to poświęcasz, ale zrozumiesz, że istotna jest także faza odpoczynku, abyś mógł być bardziej efektywny. Zajęte Bliźnięta będą się cieszyć czasem spędzanym we dwoje. Wolne zaś popadną w rutynę poszukiwań miłosnych, z których nic nie wynika. W weekend odpoczniesz w gronie przyjaciół.

Horoskop tygodniowy dla Raka

Aura tego tygodnia pomoże ci zebrać siły i zabrać się do skutecznej pracy. Zajęte Raki pozbędą się zahamowań i zaczną cieszyć się relacją, bo odejdzie od nich myśl, że trwają w niej tylko z przyzwyczajenia. Wolne zaś poznają kogoś, kto pomoże im dość do sukcesu. W weekend odpoczniesz na łonie przyrody, a wieczorem dobrze ci zrobi relaks z książką.

Horoskop tygodniowy dla Lwa

W tym tygodniu zajmiesz się prostowaniem spraw, które już dawno powinny być zakończone. W pracy wiele rzeczy wokół ciebie się zmieni, jednak uda się utrzymać sytuację pod kontrolą. Zajęte Lwy powinny spojrzeć partnerowi w oczy i przyznać się do swoich błędów, a atmosfera między nimi ulegnie znaczącej poprawie. Wolne zaś znajdą kogoś, kto zrozumie ich zmienną naturę.

Horoskop tygodniowy dla Panny

Aura tego tygodnia przyniesie więcej radości. W pracy zadbasz o dodatkowy rozwój, który nauczy cię nowych technik radzenia sobie z trudnymi projektami. Zajęte Panny mogą liczyć na spokojny okres, w którym czas spędzany we dwoje będzie służył intelektualnym dyskusjom. Wolne zaś zrezygnują ze znajomości, która ma potencjał, ale wyda się im zbyt skomplikowana. W weekend zrób porządki w szafie!.

Horoskop tygodniowy dla Wagi

W tym tygodniu zadbasz o to, aby wzmocnić swój umysł i psychikę. W pracy zabierzesz się za robotę, którą do tej pory omijałeś z daleka. Zajęte Wagi będą świadomie podejmować decyzje związane z ich partnerstwem, a w wielu przypadkach pójdą na kompromis. Wolne zaś rozpoczną nową znajomość, jednak nie powinny się zbytnio upierać, aby ją zatrzymać. W weekend warto wybrać się na basen.

Horoskop tygodniowy dla Skorpiona

To będzie dla ciebie niełatwy czas, bo twoja rozwijająca się kariera stanie się cierniem w oku zazdrosnych ludzi, którzy będą chcieli ci w tej karierze przeszkodzić. Zajęte Skorpiony mogą mieć problem ze zrozumieniem partnera, a wszelkie ich dyskusje będą wpływać na niego irytująco. Wolne zaś poznają kogoś, kto będzie idealnie dla nich przeznaczony. W weekend odpoczniesz przy dobrej książce.

Horoskop finansowy tygodniowy dla Strzelca

W tym tygodniu bądź otwarty na pojawiające się okazje. W pracy będziesz służył pomocą innym, ale nie zaniedbuj własnych spraw, bo szybko możesz sobie narobić zaległości. Zajęte Strzelce będą pragnęły więcej wsparcia ze strony partnera, które utwierdzi ich w dotychczasowym uczuciu. Wolne zaś będą zastanawiały się, czy wrócić do kogoś z przeszłości, kto intensywnie o nich zabiega.

Horoskop tygodniowy dla Koziorożca

Lutowa aura przyniesie pozytywne wibracje. W pracy rozbudzisz swoją intuicję i podejmiesz słuszne decyzje dotyczące kariery. Zajęte Koziorożce będą impulsywne i spontaniczne w swoim zachowaniu, co zdezorientuje partnera. Wolne zaś poznają przyjaciela, który podpowie im dobre rozwiązania w realizacji ich planów. W weekend zostań w domu i odpocznij.

Horoskop tygodniowy dla Wodnika

Przed tobą pracowity tydzień. W biznesie to dobry czas, aby przeanalizować dotychczasowe błędy i zaplanować dalekosiężny cel swoich działań i sposób ich realizacji. Zajęte Wodniki nie powinny się spieszyć z pewnymi decyzjami, bo partner wcale tego od nich nie oczekuje, choć może ci się wydawać, że jest inaczej. Wolne zaś wrócą do miłości z przeszłości licząc na jej ponowny rozwój.

Horoskop tygodniowy dla Ryb

W tym tygodniu będziesz poszukiwał różnych sposobów urzeczywistnienia swoich planów. W pracy rozważ taki sposób działania, który będzie najpewniejszy. Zajęte Ryby będą musiały przerobić z partnerem pewne toksyczne sytuacje, które uniemożliwiają im radość bycia we dwoje. Wolne zaś będą interesowały się wieloma obiektami, ale może lepiej skoncentrować się na jednym i zwiększyć swoje szanse powodzenia miłosnego.