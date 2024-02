Prosty test osobowości. Z jakim kolorem się identyfikujesz?

Osobowością określa się złożone i wielowymiarowe zestawy cech psychicznych, emocjonalnych, społecznych i behawioralnych. Są one charakterystyczne dla danej jednostki i nadają jej indywidualność. Osobowość wpływa na to, jak konkretna osoba myśli, odczuwa, działa oraz reaguje na różne sytuacje życiowe. Oddziałuje także na to, jak postrzega świat. Sprawdź w naszym psychoteście, jakiego koloru jest twoja osobowość.

