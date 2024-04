Horoskop tygodniowy ogólny na 22-28.04. 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Horoskop tygodniowy dla Barana

Kwietniowa aura zaskoczy cię dreszczykiem emocji. W pracy pojawią się nowe osoby, a jedna z nich przyniesie ci bezsenne noce i problem, który zacznie trapić Twoje do tej pory stonowane serce. Wolne zaś zaczną być kuszone przez kogoś, kto mieszka obok nich. Daj się ponieść temu, co jeszcze nieodkryte i przyjmij w weekend zaproszenie na krótki wypad za miasto. W niedziele dostaniesz ważną wiadomość!

Horoskop tygodniowy dla Byka

Początek tygodnia przyniesie chęć wprowadzania w życie zmian. W pracy będziesz musiał borykać się z konsekwencjami swoich nieprzemyślanych decyzji. Zajęte Byki zadbają o komfort i bezpieczeństwo w relacji, w której są już od jakiegoś czasu. Wolne zaś nie powinny martwić się o przyszłość miłosną, bo już wkrótce poznają kogoś, kto spełni ich oczekiwania. W weekend warto się spotkać z przyjaciółmi.

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt

Już od samego poniedziałku będziesz miał nerwy na stare sytuacje. W pracy nie wymigasz się od zadań, które powinien wykonać ktoś inny, ale obecnie nie ma go w robocie. Zajęte Bliźnięta będą szukały najlepszych form spędzania czasu we dwoje. Wolne zaś w towarzystwie poznają kogoś, kto bardzo spodoba im się fizycznie. Użyj odpowiednich słów, a szybko trafisz do jego serca!

Horoskop tygodniowy dla Raka

W tym tygodniu nie wszystkie sprawy ułożą się po twojej myśli. W pracy będziesz borykać się z szukaniem dla siebie odpowiedniej drogi, która teraz może być w stadium zagmatwania. Zajęte Raki będą miały wrażenie, że partner jest skryty i nie mówi im szczerze o swoich pragnieniach czy uczuciach. Wolne zaś poznają kogoś, kto będzie nimi zainteresowany, ale one powinny wyrazić się jasno bez zbędnych sygnałów.

Horoskop tygodniowy dla Lwa

Aura tego tygodnia otoczy cię pozytywną energią. W pracy szef będzie prowadził z tobą poważne rozmowy dotyczące rozwoju nowych projektów. Zajęte Lwy powinny uważać, aby ich ego nie przyćmiło rzeczywistości, z którą się borykają. Warto pomyśleć o tym, co dobrego możesz zrobić dla relacji. Wolne zaś zupełnie przypadkiem poznają kogoś, kto zauroczy ich od pierwszej chwili. W weekend pomyśl o tym, jak zadbać o zdrowie.

Horoskop tygodniowy dla Panny

Czeka cię trudny tydzień. W pracy będziesz musiał poradzić sobie z zarzutami, jakie stawiają ci inni. Zajęte Panny będzie trapić obsesja poczucia wypalenia. Możesz mieć wrażenie, że już nic dobrego nie uda ci się z tej relacji wyciągnąć. Wolne zaś stworzą wokół siebie tajemniczą aurę licząc na spotkanie kogoś, kto będzie miał ochotę podjąć wysiłek i zdobyć ich serce. W weekend zachowaj zdrowy rozsądek!

Horoskop tygodniowy dla Wagi

W tym tygodniu pozwolisz sobie na więcej luzu. W pracy możesz mieć trudność z wykonaniem zadań na czas, bo zajmować cię będą biurowe ploteczki. Zajęte Wagi staną się bardziej wrażliwe na piękno natury i zapragną spędzać więcej czasu z partnerem poza domem. W piątek będzie okazja, aby odważnie wyrazić to, co leży ci na sercu!. Wolne zaś poznają kogoś, kto od razu ich oczaruje, ale one będą próbowały stłumić swoje emocje.

Horoskop tygodniowy dla Skorpiona

Kwietniowa aura wpłynie na pozytywny nastrój. W pracy nastawisz się na poszukiwania nowego zatrudnienia. Mniej na uwadze jednak to, aby mierzyć siły na zamiary. Zajęte Skropiony będą działać bezmyślnie, zamiast kierować się zdrowym rozsądkiem, co wpłynie na nieprzewidywalne wzajemne zachowania. Wolne zaś raczej spędzą ten tydzień samotnie z dala od towarzyskich atrakcji. W weekend uszczęśliwi cię wieczór przed TV.

Horoskop tygodniowy dla Strzelca

W tym tygodniu zrobisz się uparty i spięty. Wszędzie dopatrzysz się problemów i spisków!. W pracy unikaj tych, którzy będą zamęczać się różnymi prośbami, bo i tak im nie pomożesz. Zajęte Strzelce mogą mieć trudności z proszeniem tego, co potrzebują i od razu wyjdą jakieś niesmaczne sytuacje. Wolne zaś raczej nie spotkają nikogo, kto spełni ich priorytety. W Weekend udadzą się zakupy.

Horoskop tygodniowy dla Koziorożca

Początek tygodnia przyniesie konieczność zmierzenia się ze sprawami urzędowymi. Nie unikaj ich tylko w końcu rozwiąż problem. Zajęte Koziorożce będą starały się łagodniej postępować wobec partnera. Odrobina ciepła z twojej strony wpłynie pozytywnie na jego podejście do ciebie. Wolne zaś ucieszą się z poznania osoby, która odczuwa podobne emocje do nich. W weekend warto wybrać się w plener.

Horoskop tygodniowy dla Wodnika

Tydzień zaczniesz od ułożenia ambitnych planów. W pracy rozprawisz się zaległościami, które zaczęły już uwierać innych. Zajęte Wodniki będą zaskoczone jak mocnymi uczuciami darzą partnera i popatrzą na wspólne życie z większym optymizmem. Wolne zaś jeśli będą miały ochotę coś zmienić w swoim życiu uczuciowym to powinny zapewnić sobie więcej rozrywek. W weekend zadbaj o swoje ciało i dietę.

Horoskop tygodniowy dla Ryb

W tym tygodniu zmierzysz się z sytuacjami przeszłości. W pracy wrzuć na luz i nie bierz na siebie więcej niż możesz udźwignąć. Piątkowa rozmowa z kierownikiem będzie jak kubeł zimnej wody!. Zajęte Ryby rozluźnią się i przestaną traktować słowa partnera zbyt poważnie. Lepiej zadbaj o to, by było między wami więcej śmiechu. Wolne zaś poznają nieco ekscentrycznego osobnika, który może wiele zawirowań wprowadzić do ich życia.

