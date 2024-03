Czym jest retrogradacja Merkurego?

Retrogradacja Merkurego jest zjawiskiem astronomicznym, podczas którego planeta pozornie cofa się poprzez jej ruch w kierunku odwrotnym do standardowego. Jego przyczyną jest fakt, że ciała niebieskie krążą wokół Słońca z różną prędkością.

Z tego powodu mogą się one wyprzedać, inne pozostają wtedy w tyle. Wówczas podczas obserwowania ruchu planet z Ziemi może się więc wydawać, że niektóre ciała niebieskie cofają się.

Kiedy retrogradacja Merkurego w 2024?

Retrogradację Merkurego można zaobserwować zwykle raz w kwartale. Trwa ona przez trzy tygodnie. W 2024 roku tego zjawiska doświadczymy trzy razy. Konkretnie przypada ono w okresach:

od 1 do 25 kwietnia,

od 5 do 28 sierpnia,

od 25 listopada do 15 grudnia.

Na które znaki zodiaku będzie mieć wpływ retrogradacja Merkurego?

Podczas nadchodzącej w kwietniu 2024 retrogradacji Merkury cofnie się do znaku Barana. Ta zmiana zdecydowanie wpłynie na każdego z nas. Mimo tego część znaków zodiaków odczuje negatywne skutki zjawiska astronomicznego o wiele mocniej niż inni.

W czasie retrogradacji Merkurego w kwietniu powinny uważać znaki zodiaku takie jak Strzelec, Lew, Ryby, Panna i Bliźnięta. Wpływy mogą być tak silne, że mogą nawet odmienić ich życie.

Strzelec (22.11 - 21.12)

Retrogradacja Merkurego pokrzyżuje Strzelcowi plan podróży. Ta planeta odpowiada również za przemieszczanie się. Przygotuj się więc na liczne opóźnienia, a co gorsza, nawet na odwołania lotów czy przejazdów. W takich sytuacjach nie daj się jednak ponosić emocjom. Będzie to test twojej cierpliwości i nie możesz go oblać. Zamiast skupiać się na uczuciach, postaraj się znaleźć jak najlepsze wyjście.

Lew (23.07 - 22.08)

Na Lwa czeka pełno nieporozumień. Komunikacja z innymi zdecydowanie pogorszy się. Nawet z bliskimi nie będziesz mógł znaleźć wspólnego języka. Taki stan rzeczy poradzi do licznych kłótni, które mogą w przyszłości wpłynąć na znaczne pogorszenie się relacji. Nerwowy zodiakalny Lew powinien dać sobie czas i cierpliwie poczekać na lepsze dni.

Na które znaki zodiaku będzie mieć wpływ retrogradacja Merkurego? 123RF/PICSEL

Ryby (19.02 - 20.03)

Ryby podczas retrogradacji Merkurego będą czuć się wyjątkowo niepewnie. Strach przed rozmową z innymi nie opuści ich przez cały ten czas. Przez to mogą odczuwać wewnętrzny chaos i niechęć do kontaktu z innymi. Zamknięcie się w sobie nie jest jednak dobrą radą. Wyjście do ludzi pozwoli ci na przełamanie negatywnych emocji i zobaczysz, że wcale nie jest aż tak źle, jak ci się wydawało. To cenna lekcja na lata.

Panna (23.08 - 22.09)

Dotąd poukładana zodiakalna Panna będzie musiała się zmierzyć z tym, czego niesamowicie nie lubi. Jej plany i rutyny legną w gruzach przez wysyp niespodziewanych sytuacji. Będzie to prowadzić do głębokiego uczucia frustracji i niezadowolenia. Osoby spod tego znaku będą musiały nauczyć się odpuszczać pewne rzeczy. Zrozumieją też, że nie wszystko mogą kontrolować tak, jakby chciały.

Bliźnięta (21.05 - 20.06)

Najmocniej kwietniową retrogradację odczują Bliźnięta. Osoby spod tego znaku uwielbiają szybką komunikację, jednak będzie ona bardzo złym wyborem. To najprostsza droga do bycia niezrozumianym lub nawet bycia zrozumianym w zupełnie odwrotny sposób. Bliźnięta muszą na chwilę zatrzymać się i pomyśleć nad tym, co mówią i jak mówią.

„Zbliżenia”. Krzysztof Zanussi o miłości, dzieciństwie i „liczbie doskonałej” INTERIA.PL