Zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, każda osoba, bez względu na wiek , która nie ma rodziców, może ubiegać się o to świadczenie.

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku jest pobieranie renty rodzinnej. Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci spełniała określone warunki, takie jak pobieranie zasiłku przedemerytalnego, posiadanie prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.