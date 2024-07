Horoskop tygodniowy ogólny na 29.07.2024-04.08.2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Horoskop tygodniowy dla Barana

W tym tygodniu twoje serce będzie pełne radości. W pracy wykorzystaj zdolność do myślenia poza utartymi schematami, a osiągniesz to, na czym ci zależy. Zajęte Barany skupią się na odnawianiu więzi łączących go z partnerem. Wolne zaś jeśli są już jakiś czas zainteresowane pewną osobą, to nie powinny dużej zwlekać z działaniem. W weekend możesz liczyć na ekscytującą zabawę.

Horoskop tygodniowy dla Byka

Aura tego tygodnia zachęci cię do głębszej analizy. W pracy będziesz cieszyć się owocami finansowymi swoich działań i zafundujesz sobie coś miłego. Zajęte Byki mogą spodziewać się kłótni i brak porozumienia. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że zbyt ostro podchodzisz do swojego partnera. Wolne zaś będą unikały presji i pośpiechu, choć nowo poznana osoba będzie na nich naciskać.

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt

W tym tygodniu będziesz pełen energii i aktywny w działaniu. W pracy będziesz intensywnie pracował na swój sukces, czym zdobędziesz szacunek i aprobatę innych. Zajęte Bliźnięta będą starały się myśleć bardziej pozytywnie o partnerze i zaczną dostrzegać jego zalety, bo ostatnio widziały tylko wady. Wolne zaś powinny zacząć szukać miłości w sieci, a znajdą kogoś, kto odpowiada ich oczekiwaniom.

Horoskop tygodniowy dla Raka

W tym tygodniu skup się na rozwijaniu swojej kreatywności i innowacyjności. W pracy twoje kłopoty się rozwiążą, choć będziesz musiał włożyć w działanie nieco więcej wysiłku. Zajęte Raki zyskają nową wiedzę o partnerze, co pozwoli im spojrzeć na niego z łagodniejszego punktu widzenia. Wolne zaś będą miały problemy z odczytywaniem znaków, które wysyła im druga osoba.

Horoskop tygodniowy dla Lwa

W tym tygodniu będziesz czuć się silny i gotowy do podejmowania nowych wyzwań. W pracy czekają cię zawirowania i poważne rozmowy z szefem, które wyjaśnią zagmatwaną sytuację. Zajęte Lwy będą bardziej otwarte na komunikację i bliskość emocjonalną, co przyczyni się do poprawy atmosfery, która ostatnio była nieco zepsuta. Wolne zaś będą chciały zdobyć serce kogoś, kto im się szalenie podoba.

Horoskop tygodniowy dla Panny

Letnia aura przyniesie intensywność emocji miłosnych. W pracy poznasz mądrych ludzi, którzy zainspirują cię do działania. Zajęte Panny powinny być bardziej cierpliwe i unikać krytykowania partnera na każdym kroku. Wolne zaś powinny uważać na Wodników, które mogą próbować wyciągnąć od was pieniądze pod pretekstem miłości!

Horoskop tygodniowy dla Wagi

Aura tego tygodnia przyniesie dobre wiadomości i sytuacje, jednak mogą być one nieco opóźnione w czasie. W pracy nie bierz na siebie cudzych obowiązków, bo nie zabraknie ci twoich. Zajęte Wagi zadbają o to, aby zabawa i spontaniczność z powrotem zagościły w związku. Wolne zaś spotkają kogoś, kto mocno ich zainteresuje i wpłynie na codzienne myśli.

Horoskop tygodniowy dla Skorpiona

Aura tego tygodnia przyniesie możliwość poprawy sytuacji finansowej. W pracy wszystko ułoży się korzystnie, a zaległości znikną bezpowrotnie. Zajęte Skorpiony będą starały się pokazać partnerowi z jak najlepszej strony, ale też powinny pamiętać o przyznawaniu się do błędów. Wolne zaś mają szanse spotkać miłość, jeśli będą bardziej tolerancyjne wobec cudzych wad. W weekend miło zaskoczy cię kontakt od Raka.

Horoskop tygodniowy dla Strzelca

Początek tygodnia przyniesie napięcie i stres, co może prowadzić do problemów trawiennych. W pracy nie pozwól sobie na to, aby ktoś wykorzystał twoją chęć do pomocy. Zajęte Strzelce będą starały się być bardziej pozytywne w swoim nastawieniu. Wolne zaś nadal będą przeżywać nieudaną gorzką miłość, która blokuje ich przed zaufaniem nowej osobie.

Horoskop tygodniowy dla Koziorożca

W tym tygodniu będziesz pełen energii i determinacji do osiągania wyznaczonych zadań. W pracy unikaj krytyki innych, bo sam zostaniesz skrytykowany. Zajęte Koziorożce będą szukały wspólnych aktywności, które mogą ożywić rutynowy związek. Wolne zaś powinny wybierać tylko te osoby, które okazują im zainteresowanie, a nie te, które ich ignorują.

Horoskop tygodniowy dla Wodnika

Aura tego tygodnia przyniesie pewną okazję, której nie powinieneś odrzucać. W pracy będziesz łakomy na wszelkie informacje, bo pragniesz wiedzy, która jest dana nielicznym. Zajęte Wodniki będą cieszyć się harmonią i spokojem, a pod koniec tygodnia wspólny wypad za miasto przywróci uśpioną namiętność. Wolne zaś odrzucą osobę, która zacznie im za mocno schlebiać.

Horoskop tygodniowy dla Ryb

W tym tygodniu mogą pojawić się problemy rodzinne z powodu finansów. W pracy nie czuj się gorszy od innych, bo jesteś równie utalentowany jak reszta zespołu. Zajęte Ryby mogą ranić się słowami, warto więc przeanalizować sytuację i znaleźć wspólne kompromisy. Wolne zaś poznają kogoś, z kim będą mogli nawiązać głęboką więź.

