Nie trzeba nikogo uświadamiać, z czego przygotowuje się ocet jabłkowy. Najczęściej stosowany jest jako dodatek do dań, ponieważ podkręca smak wielu potraw, a szczególnie sosów i sałatek. On, podobnie jak spirytusowy odpowiednik, idealnie nadaje się do marynat, ale także ma pozostałe właściwości, które można wykorzystać w gospodarstwie domowym. Ocet jabłkowy może doskonale posłużyć, jako uniwersalny środek czyszczący i odkażający, ale także za jego pomocą można wykonać pułapki, które pomogą pozbyć się np. muszek owocówek lub mrówek. Ocet jabłkowy jednak ma więcej zastosowań, ponieważ wykorzystać go można w kosmetyce, a także do leczenia niektórych dolegliwości.