Na wielkanocnym stole nie zabraknie tradycyjnych dań i słodyczy. Niestety nie każdemu mogę one sprzyjać. Zarówno ich spożywanie, jak i przygotowanie może mocno odbić się na zdrowiu Barana . Osoby ze skłonnością do łakomstwa powinny uważać na przejedzenie i niestrawności. Tym razem mogą mocniej odbić się na zdrowiu i na stałe zmienić sposób odżywiania .

Kłótnie mogą przyjść także z innych stron. Wielkanoc w większym gronie rodziny może niespodziewanie skupić się na tobie i twojej przyszłości, co do której każdy z rodziny ma pomysł. Uzbrój się w cierpliwość i na kłótnie odpowiedz empatią. Do najbliższych podejdź z dystansem i pamiętaj, że już niedługo wrócisz do swojej codzienności. Dzięki temu twoje święta i wypoczynek w weekend wielkanocny będą spokojniejsze.